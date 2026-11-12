Nicușor Dan, explicație după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă: Eu nu sunt un gunoi

UPDATE. Nicușor Dan, întrebat dacă a încălcat libertatea presei prin interzicerea accesului lui Ovidiu Vanghele la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi dacă decizia de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni reprezintă o încălcare a libertății presei.

Șeful statului a respins această interpretare, susținând că nu a luat măsura din cauza opiniilor jurnalistului, ci ca reacție la ceea ce a numit un atac la demnitatea persoanei și a funcției publice.

„Eu sunt în momentul ăsta la o conferință de presă și răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră și ale colegilor dumneavoastră. După cum, în mandatul ăsta, am mai avut vreo sută. Cred că ăsta este răspunsul”, a declarat președintele.

Acesta a mai fost întrebat unde a fost încălcată legea în cazul lui Vanghele. Nicușor Dan a spus că nu a criticat opiniile jurnalistului, precizând și că nu a făcut diferențe între jurnaliști în baza părerilor exprimate de aceștia.

„Eu nu am vorbit de opinii. Și cred că sutele de jurnaliști care mi-au adresat întrebări și la care am răspuns de-a lungul acestui mandat și al mandatului precedent la Primăria Capitalei o dovedesc. Niciodată nu am ales să răspund sau să nu răspund în funcție de opinia unui ziarist. Numai că noi nu vorbim aici de opinie”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat cum caracterizează atunci postările publicate de Ovidiu Vanghele în mediul online, dacă nu le consideră opinii, șeful statului a spus că le vede drept „un atac la demnitatea persoanei și la demnitatea funcției publice”.

Întrebat dacă nu consideră că interzicerea accesului lui Ovidiu Vanghele la conferințele de presă reprezintă o îngrădire a libertății presei, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Nu”.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a comentat joi seară cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele, căruia i-a interzis participarea la conferințele de presă de la Cotroceni.

„Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. În acest moment a îngropat totul, și s-a îngropat și el, politic și moral. Din acest moment, acest gunoi pentru mine nu mai există”, a scris Ovidiu Vanghele pe Facebook.

Nicușor Dan a spus că are dreptul, în calitate de persoană, să nu intre în dialog cu cineva care nu îl respectă. Președintele a mai spus că situația trebuie privită și din perspectiva funcției pe care o ocupă.

„Primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi. Și în calitate de om am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă la Dublin.

Președintele a explicat că jignirile nu îl vizează doar pe el ca persoană, ci pot fi interpretate și ca o lipsă de respect față de instituțiile statului și față de angajații care lucrează în serviciul public.

„Mai important de atât este demnitatea funcției publice. Pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român. Adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători. Și nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că cetățenii au la dispoziție mai multe mijloace democratice prin care pot contesta activitatea autorităților sau pot reclama acțiunile acestora. Printre acestea se numără protestele, sesizarea instanțelor și plângerile penale.

„Evident că cetățenii au… Cel mai bine ar fi să colaboreze cu autoritatea. Dar dacă nu se poate asta, cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, plângere penală. Toate astea sunt mijloace democratice cu care nu am nimic de spus. Dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului. Și eu cred că și de multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat. Nici dinăuntru, nici de afară. Să începem prin a-l respecta noi înșine”, a declarat Nicușor Dan.

„Și al treilea nivel este cel de violență în spațiul public. Pentru că violența verbală generează violență fizică. E documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi? Va înțelege poate că și el poate să se raporteze la fel față de profesorul lui, poate față de părintele lui, poate mâine poate să-i dea cu ceva în cap. Deci noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a spus președintele.

Ovidiu Vanghele, interzis la Cotroceni de Nicușor Dan

Marți, președintele Nicușor Dan i-a transmis jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu mai are acces la Palatul Cotroceni. Șeful statului a spus că, după injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat pe rețelele de socializare, a cerut ca acesta să nu mai fie primit la conferințele de presă organizate la Cotroceni pe durata mandatului său.

Decizia a fost anunțată după ce Vanghele l-a întrebat pe președinte despre activitatea procurorului general, Cristina Chiriac. În loc să răspundă la întrebare, Nicușor Dan a amintit de jignirile pe care acesta i le-ar fi adresat anterior.

Șeful statului a precizat că ceruse deja ca jurnalistului să îi fie interzis accesul la Cotroceni, însă colaboratorii săi nu au pus în aplicare această dispoziție.