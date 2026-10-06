Suedia trimite rachete Patriot în Polonia pentru protejarea centrului logistic NATO pentru Ucraina

Suedia va desfășura, din decembrie, un sistem de apărare antirachetă Patriot în estul Poloniei, cu scopul de a ajuta la protejarea centrului logistic al NATO care asigură livrarea de armament către Ucraina, a anunțat marți premierul suedez Ulf Kristersson, transmite Reuters.

Suedia va prelua această misiune de la Țările de Jos. Operațiunea va începe în luna decembrie, iar aproximativ 100 de militari de la unitatea de apărare aeriană din Halmstad vor fi trimiși în Polonia, potrivit guvernului suedez.

Săptămâna trecută, Suedia a anunțat și că va trimite avioane de luptă Gripen în Polonia, în cadrul unei misiuni NATO de supraveghere a spațiului aerian.

„Misiunea desfășurării atât a avioanelor Gripen, cât și a rachetelor Patriot este de a proteja hubul logistic al NATO de pe aeroport”, a declarat premierul Ulf Kristersson.

Suedia nu a precizat câte baterii Patriot vor fi desfășurate în Polonia.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luna trecută, citând surse de informații pe care nu le-a identificat, că Rusia pregătește atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva unor țări care ajută Ucraina.

Mai mult, președintele rus Vladimir Putin a spus săptămâna trecută că Rusia „nu are nicio intenție de a ataca pe cineva… dar, dacă vom suferi o agresiune, nu vom avea altă alegere decât să ripostăm”.

Desfășurarea sistemului Patriot și a avioanelor Gripen face parte din contribuția Suediei la misiunile NATO de securizare a flancului estic.