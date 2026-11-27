Polițiștii din Roznov, județul Neamț, au identificat un grup de muncitori care trasau ilegal o trecere de pietoni. Lucrările de amenajare aveau loc miercuri după-amiază, în jurul orei 12:30.

Conform autorităților, aceștia nu aveau autorizația necesară, însă aveau în dotare inclusiv două indicatoare care marcau trecerea de pietoni, pe care nu au apucat să le mai amplaseze.

Ce au descoperit polițiștii

Conform unor surse din anchetă, administratorul firmei de construcții i-ar fi cerut unei alte firme colaboratoare, S.C Străzi Concept S.R.L, să traseze și să efectueze lucrări pentru instalarea unei treceri de pietoni pe un drum județean, DJ156A din Orașul Roznov.

Trecerea ar fi pornit din fața sediului firmei S.C Construcții Prefabricate Moldova S.R.L. și s-ar fi terminat la în afara părții carosabile.

Anchetă penală la Roznov

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice și continuă cercetările pentru a identifica în ce circumstanțe s-a produs incidentul.

De asemenea, autoritățile mai lucrează și la identificarea modului în care au fost instalate mijloacele de semnalizare rutieră.