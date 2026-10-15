Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan stau în același hotel la Bruxelles

Cei doi se află la Bruxelles cu scopuri diferite, dar locuiesc sub același acoperiș, potrivit Gândul.

Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European, iar Ilie Bolojan, liderul PNL, a mers la summitul Partidului Popular European (PPE), unde s-a discutat despre viitorul buget al Uniunii, despre fondurile pentru agricultură și coeziune și despre competitivitate.

Pe agenda premierului interimar s-a aflat și situația Planului Național de Redresare și Reziliență.

Joi, Nicușor Dan a oferit, la Bruxelles, primele explicații despre întâlnirea avută miercuri seară, după ora 23:00, cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Șeful statului a susținut că discuția a fost una cordială și relaxată, în care au fost abordate mai multe subiecte, fără să existe negocieri politice. Întrebat și despre posibilitatea afilierii sale la o familie politică europeană, Nicușor Dan a afirmat că, în actualele negocieri privind bugetul Uniunii Europene, contează mai mult construirea unor alianțe între state.

„Cu domnul Bolojan a fost o întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate”, a declarat președintele.

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat joi la summitul Partidului Popular European de la Bruxelles, unde au fost discutate viitorul buget al Uniunii Europene, finanțările pentru agricultură și coeziune și creșterea competitivității economice.

Potrivit programului anunțat de Guvern, Bolojan a avut pe agenda europeană și situația Planului Național de Redresare și Reziliență.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan a avut loc într-un moment în care România negociază atât formarea unui nou guvern la București, cât și poziționarea sa în discuțiile privind distribuirea fondurilor europene pentru următorii șapte ani.