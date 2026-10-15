Nicușor Dan, despre întâlnirea de la miezul nopții cu Ilie Bolojan și aderarea la o familie politică europeană: „Nu am negociat, nu am tranzacționat”

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan s-au întâlnit miercuri seară, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European și a summitului Partidului Popular European (PPE), la care a participat liderul PNL.

Întrebat joi dacă a reușit să stabilească împreună cu Bolojan o strategie comună pentru negocierile privind viitorul buget european și dacă au discutat despre situația politică internă, Nicușor Dan a confirmat întrevederea, dar a insistat că aceasta nu a avut caracterul unei negocieri.

„Cu domnul Bolojan a fost o întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate”, a declarat președintele.

Nicușor Dan, întrebat dacă va adera la o familie politică europeană

În aceeași conferință de presă, președintele a fost întrebat dacă ia în calcul afilierea la o familie politică europeană, în contextul în care Ilie Bolojan a participat la reuniunea liderilor PPE.

Nicușor Dan nu a anunțat o decizie privind afilierea sa politică și a explicat că, din perspectiva negocierilor europene, alianțele construite în jurul unor obiective comune sunt mai importante decât apartenența la un grup politic.

„Cred că depinde mai puțin de afilierea mea la o familie, depinde mai mult de coalizarea pe idei și faptul că 17 state s-au coalizat și faptul că Italia și România coordonează această asociere e foarte bună pentru România”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că România și Italia coordonează grupul „Prietenilor Coeziunii”, care reunește 17 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Aceste țări încearcă să protejeze finanțările destinate agriculturii și politicii de coeziune în viitorul buget multianual al UE, pentru perioada 2028–2034.

„Faptul că au fost 17 din 27 de state care au avut idei comune, asta a contribuit, de exemplu, la păstrarea între propunerea cipriotă și propunerea irlandeză a bugetului a anvelopelor naționale”, a explicat președintele.

Nicușor Dan, optimist în privința învestirii Guvernului Luca Niculescu

Președintele a fost întrebat și dacă are încredere că România va avea, începând de săptămâna viitoare, un guvern cu puteri depline, în condițiile în care Parlamentul urmează să voteze învestirea Cabinetului Luca Niculescu.

Nicușor Dan a apreciat că negocierile politice au avansat și că partidele tratează cu seriozitate formarea viitorului Executiv.

„Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, a declarat șeful statului.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a decis să intre în viitorul Cabinet, iar PNL și UDMR și-au anunțat disponibilitatea de a susține învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Ilie Bolojan, la reuniunea popularilor europeni

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat joi la summitul Partidului Popular European de la Bruxelles, unde au fost discutate viitorul buget al Uniunii Europene, finanțările pentru agricultură și coeziune și creșterea competitivității economice.

Potrivit programului anunțat de Guvern, Bolojan a avut pe agenda europeană și situația Planului Național de Redresare și Reziliență.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan a avut loc într-un moment în care România negociază atât formarea unui nou guvern la București, cât și poziționarea sa în discuțiile privind distribuirea fondurilor europene pentru următorii șapte ani.