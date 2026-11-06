NATO lansează o platformă online pentru achiziția de echipamente antidrone. Cât costă sistemele disponibile statelor membre

NATO a anunțat joi lansarea unei platforme comune prin care cele 32 de state membre pot cumpăra mai rapid și mai simplu echipamente pentru combaterea dronelor. Inițiativa este un răspuns la creșterea numărului de incidente cu drone în Europa, transmite AFP.

Platforma funcționează după un model asemănător unui magazin online, unde statele pot alege și achiziționa echipamente antidrone printr-un sistem simplu.

„Ideea este de a propune un fel de experiență de tip «e-commerce» pentru achiziționarea, printr-un sistem foarte simplu, a acestor mijloace antidrone”, a explicat Claudio Palestini, șeful Diviziei Inovație a NATO, în fața presei.

Pentru a pune la dispoziția statelor membre cele mai bune soluții, NATO a organizat licitații, analizând și ofertele primite, în ideea de a selecta echipamente eficiente și la prețuri cât mai mici.

Alianța a primit 80 de oferte și a semnat 16 contracte cu cinci companii din industria de apărare: Alta Ares, un start-up francez, Quantum Systems din Germania, Northrop Grumman și Axon din SUA, precum și OSL Technology din Marea Britanie.

Produsele acestor companii au fost selectate după o perioadă de evaluare de câteva luni și sunt acum disponibile pentru toate cele 32 de state membre NATO. Țările le pot cumpăra sau le pot închiria pe termen lung.

Ce echipamente pot cumpăra statele membre

Sistemele sunt destinate protejării frontierelor, printre alte priorități. Ele oferă mai multe soluții pentru combaterea dronelor, de la bruiajul semnalelor până la folosirea unor drone interceptoare sau a altor tipuri de armament, inclusiv artilerie.

Potrivit NATO, prețul acestor echipamente variază între 1,6 milioane de euro și 25 de milioane de euro, în funcție de capacitățile oferite.

La summitul NATO de la Haga din 2025, statele membre s-au angajat să aloce cel puțin 40 de miliarde de dolari, aproximativ 37 de miliarde de euro, în următorii cinci ani pentru dezvoltarea și creșterea capacităților de apărare împotriva dronelor.

Mișcarea aceasta a venit ca un răspuns, după ce mai multe țări europene se confruntă cu intruziuni ale dronelor pe teritoriul lor. Lituania, Letonia și Estonia au raportat în mod regulat astfel de incidente, iar Polonia și România au fost, de asemenea, afectate.