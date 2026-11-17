Satul Viganella din Piemont, Italia, rămâne în fiecare an fără soare între 11 noiembrie și 2 februarie, pentru că munții din jur blochează razele.

În 2006, primarul de atunci, Pierfranco Midali, a instalat pe munte o oglindă de oțel de 40 de metri pătrați, care urmărește soarele și luminează piața șase ore pe zi. Ideea a făcut înconjurul lumii, iar orașul norvegian Rjukan a copiat-o în 2013, cu trei oglinzi.

În 2023, componentele electrice s-au stricat, iar satul a stat trei ierni în umbră, pentru că oglinda poate fi atinsă doar cu elicopterul.

Anul acesta, cu o finanțare de 40.000 de euro, oglinda a fost reparată și poate fi acum orientată de la distanță, de pe computer.

Povestea satului care și-a construit propriul soare, de la ideea primarului până la ziua în care locuitorii au ieșit în piață cu ochelari de soare, o găsiți pe Mediafax Italia: