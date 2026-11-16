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Fosta şefă a diplomaţiei Austriei, care a dansat cu Putin la nuntă, susține că autoritățile vor să-i retragă cetățenia

Karin Kneissl, fostă ministră de Externe a Austriei, a susținut luni că autoritățile austriece au inițiat o procedură de retragere a cetățeniei sale.
Fosta şefă a diplomaţiei Austriei, care a dansat cu Putin la nuntă, susține că autoritățile vor să-i retragă cetățenia
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
16 nov. 2026, 16:57, Știri externe
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Karin Kneissl, care locuiește în Rusia din 2023, susține că autoritățile austriece vor să-i retragă cetățenia deoarece predă la o universitate din această țară, relatează Reuters, citând agenția rusă de presă de stat TASS.

„Autoritățile austriece au inițiat o procedură legală pentru a-mi retrage cetățenia, astfel încât să devin apatridă. Iar infracțiunea mea este că predau la o universitate din Rusia”, a declarat Kneissl în cadrul unei conferințe desfășurate la Moscova, potrivit TASS.

Kneissl a declarat că va solicita un document de călătorie de la Organizația Națiunilor Unite, în cazul în care cetățenia sa austriacă va fi revocată.

Ministerul austriac de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Cine este Karin Kneissl

Kneissl a ocupat funcția de ministru de Externe al Austriei între 2017 și 2019 și este cunoscută pentru susținerea unor relații mai strânse cu Rusia.

În 2018, aceasta l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la nunta sa, unde a fost fotografiată dansând cu liderul de la Kremlin.

În 2023, fosta ministră s-a mutat la Sankt Petersburg, unde conduce Centrul G.O.R.K.I. din cadrul Universității de Stat din Sankt Petersburg.

Karin Kneissl. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

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