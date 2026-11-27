Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la ora 19:00, circulația în Sucevița se desfășura alternativ, pe un singur sens, până la eliberarea carosabilului. În zonă intervin utilaje de deszăpezire.

Probleme de vizibilitate sunt semnalate și în județul Sălaj, unde ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 50 de metri pe mai multe drumuri.

Polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze despre starea drumurilor înainte de plecare și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de carosabil. De asemenea, șoferii trebuie să curețe parbrizul, luneta și geamurile laterale pentru a avea vizibilitate bună și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei pe suprafețele umede sau alunecoase.

Polițiștii de la Incfotrafic le reamintesc șoferilor că anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când autovehiculele circulă pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă.