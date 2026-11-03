Actrița McKenna Grace, noua vedetă a seriei „The Hunger Games”, explică de ce evită scenele de nuditate: „Este ceva înfricoșător”

În vârstă de 20 de ani, actrița McKenna Grace a explicat că astfel de scene o fac să se simtă inconfortabil și că nu știe dacă perspectiva sa se va schimba vreodată.

„În acest moment, cu siguranță nu accept scene de nuditate sau lucruri extrem de sexualizate. Respect pe oricine poate face asta, dar pentru mine este ceva înfricoșător. Nu știu dacă această perspectivă se va schimba vreodată”, a declarat Grace într-un interviu acordat revistei Cosmopolitan.

Vedeta din „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” a ținut să precizeze că această limită nu înseamnă că își dorește să interpreteze doar personaje cuminți sau roluri potrivite pentru publicul tânăr.

„Nu înseamnă că fac doar lucruri drăguțe sau inocente. Personajul meu este literalmente spintecat de Ghostface în «Scream». Dar visul meu este să încerc, într-o zi, să interpretez o prințesă Disney”, a adăugat actrița.

A vorbit despre trecerea de la copil la adult pe platourile de filmare

În același interviu, Grace a reflectat asupra faptului că a început să lucreze în industria cinematografică de la o vârstă fragedă.

„Când ești copil pe platourile de filmare, toată lumea se așteaptă să te comporți ca un adult până când începe filmarea. Apoi ești tratat ca un copil, până când toată lumea se enervează pentru că te comporți ca un copil”, a povestit ea.

Acum, actrița apreciază faptul că, fiind adult, poate avea mai mult control asupra felului în care sunt construite personajele sale.

„Acum e frumos să-mi pot exprima opiniile și să am un cuvânt mai important de spus în privința personajelor. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu producătorii și să le prezint toate ideile mele”, a spus actrița.

Ea a povestit și despre experiențele obișnuite ale adolescenței pe care nu a avut ocazia să le trăiască din cauza programului de filmări.

„Mi-am dorit întotdeauna să merg la balul de absolvire a liceului. Când a venit sezonul balurilor de absolvire, le-am spus tuturor prietenilor mei care nu aveau partener: «Nu-mi pasă unde sunteți, vin la balul vostru». Am ajuns să merg la trei baluri. Nu cunoșteam oamenii de acolo. Pur și simplu am apărut, m-am distrat, apoi am plecat”, a mărturisit ea.

O fană „Hunger Games” care a ajuns să joace în universul Panem

Grace a vorbit și despre pasiunea sa mai veche pentru seria „Hunger Games”. Înainte de a primi rolul din noul film, avea un poster uriaș cu personajele, își cumpărase arc și săgeți pentru a se simți precum Katniss și urmărea filmele și citea cărțile în mod repetat.

Actrița i-a povestit regizorului Francis Lawrence, când a ajuns pe platourile de filmare, că știa foarte bine universul seriei.

„I-am spus: «Omule, am văzut filmele și am citit cărțile de un milion de ori. Am făcut montaje video cu Cornucopia. Să alerg acum de pe propriul podium spre Cornucopia… nu-mi vine să cred că mi se întâmplă mie!»”, a spus ea.

Printre producțiile în care a mai jucat se numără „Gifted”, „I, Tonya” și „Regretting You”, precum și serialele „The Handmaid’s Tale”, „The Haunting of Hill House” și „Chilling Adventures of Sabrina”.

În „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, Grace o interpretează pe Maysilee Donner, o tribută din Districtul 12, dar și pe sora geamănă a acesteia, Merrilee. Actrița spune că Maysilee este adesea înțeleasă greșit și că, deși are o atitudine sarcastică și tăioasă, este o persoană cu suflet bun, care ține mult la cei dragi.

Filmul, care urmărește povestea lui Haymitch Abernathy și evenimentele celei de-a Doua ediții Jubiliare, este programat să ajungă în cinematografe pe 20 noiembrie.