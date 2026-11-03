Bărbatul despre care se spune că are un IQ de 210 răspunde la întrebarea dacă Dumnezeu există. Cum explică viața după moarte

Langan, prezentat frecvent în presă drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume, a vorbit despre aceste convingeri într-un interviu acordat CTMU Radio, ale cărui declarații au fost preluate de publicația Blic. Întrebat direct dacă Dumnezeu există, americanul a răspuns afirmativ, explicând că realitatea însăși ar avea o identitate, iar proprietățile acesteia ar corespunde celor atribuite divinității.

Ce înțelege Chris Langan prin existența lui Dumnezeu

Langan și-a construit argumentele în jurul unei teorii pe care o numește „Modelul cognitiv-teoretic al universului” (CTMU). Potrivit acesteia, realitatea și conștiința nu sunt complet separate, ci fac parte dintr-o structură comună. El încearcă astfel să explice universul pornind de la relația dintre existență, identitate și capacitatea de a cunoaște. „Da, realitatea are o identitate. Identitatea este ceea ce există”, a declarat Langan.

În interpretarea sa, dacă realitatea poate fi privită ca un întreg, atunci pot fi analizate și proprietățile acestui întreg. Langan susține că, odată identificate, aceste proprietăți se aseamănă cu cele atribuite lui Dumnezeu în marile religii ale lumii.

Pentru el, divinitatea nu trebuie înțeleasă exclusiv ca o ființă cu înfățișare umană, aflată într-un loc din afara universului. Dumnezeu ar reprezenta însăși identitatea fundamentală a realității. Aceasta este o interpretare filosofică personală, nu o demonstrație științifică acceptată a existenței lui Dumnezeu. Modelul CTMU nu reprezintă o teorie consacrată în fizică sau cosmologie.

Ce crede despre moarte și posibilitatea unei alte existențe

Chris Langan a abordat și întrebarea despre ce se întâmplă cu omul după moarte, într-o conversație cu Curt Jaimungal, realizatorul podcastului „Theories of Everything”. El consideră că moartea fizică nu ar însemna neapărat dispariția conștiinței, ci întreruperea legăturii acesteia cu organismul. „Este o întrerupere a relației pe care o ai cu corpul tău fizic”, a explicat Langan.

Conform ipotezei sale, conștiința s-ar întoarce la ceea ce el numește sursa realității. Acolo ar putea continua să existe într-o formă diferită, fără corpul biologic actual. Americanul a vorbit inclusiv despre posibilitatea unor existențe multiple, care nu ar trebui să se desfășoare neapărat una după alta.

În viziunea sa, diferitele vieți ar putea exista simultan la un nivel al realității care nu respectă timpul așa cum îl percepem. Aceste afirmații țin de concepția sa metafizică. Nu există dovezi științifice care să confirme supraviețuirea conștiinței după moarte sau mecanismul descris de Langan.

Cât de mare este, de fapt, IQ-ul lui Chris Langan

Faima americanului este legată și de scorurile foarte ridicate care i-au fost atribuite la teste de inteligență. În presă apar frecvent valori între 190 și 210, însă măsurarea unui IQ atât de mare este dificilă, iar aceste cifre nu pot fi tratate ca un clasament universal verificat.

Comparația cu Albert Einstein, invocată adesea în articole despre Langan, ridică aceeași problemă. Nu există un rezultat documentat al unui test IQ susținut de celebrul fizician, astfel că nu se poate stabili riguros care dintre cei doi ar fi avut un coeficient mai mare. Langan și-a prezentat de-a lungul anilor teoria CTMU în interviuri și materiale proprii. Declarațiile despre Dumnezeu și viața după moarte provin din aceste discuții, reluate acum de presa internațională.