Doi șoferi au fost prinși băuți la volan vineri seară, după ce unul dintre ei a lovit patru mașini și s-a răsturnat

Un accident s-a produs vineri seară, în jurul orei 19:20, pe străzile din Cluj. Bărbatul care ar fi cauzat accidentul, în vârstă de 60 de ani, s-a urcat la volan după ce consumase alcool.

În urma impactului, patru mașini au fost avariate.

Cum s-a petrecut accidentul

Bărbatul de 60 de ani, care se deplasa dinspre strada Sitarilor, înspre strada Partizanilor ar fi intrat în două mașini care erau parcate pe marginea drumului.

Acesta ar fi pierdut controlul direcției volanului, iar după impactul cu cele două mașini, ar fi ricoșat, într-o a treia, care se deplasa din sens opus. La volanul celei de-a treia mașini se afla un tânăr de 27 de ani.

Autoritățile iau în calcul ipoteza ca bărbatul de 60 de ani să fi depășit viteza regulamentară.

Toți șoferii testați consumaseră alcool

Polițiștii care au intervenit la locul accidentului i-au testat pe cei doi șoferi implicați, pentru a vedea daca au consumat alcool.

Rezultatul etilotest:

0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 27 de ani;

1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 60 de ani.

De asemenea, bărbatul care ar fi produs accidentul a ajuns la spital, mai precizează IPJ Cluj. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili care au fost circumstanțele în care s-a produs accidentul.