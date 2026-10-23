Prima pagină » Social » Doi șoferi au fost prinși băuți la volan vineri seară, după ce unul dintre ei a lovit patru mașini și s-a răsturnat

Doi șoferi au fost prinși băuți la volan vineri seară, după ce unul dintre ei a lovit patru mașini și s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs vineri seară pe străzile din Cluj. Un șofer s-a urcat la volan după ce consumase alcool și a lovit două mașini parcate, dar și una care se deplasa în trafic, din sens opus. Cu această ocazie, polițiștii au descoperit, de fapt, doi șoferi băuți la volan.
Doi șoferi au fost prinși băuți la volan vineri seară, după ce unul dintre ei a lovit patru mașini și s-a răsturnat
Sursa foto: IPJ Cluj
Coralia Frigea
23 oct. 2026, 22:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident s-a produs vineri seară, în jurul orei 19:20, pe străzile din Cluj. Bărbatul care ar fi cauzat accidentul, în vârstă de 60 de ani, s-a urcat la volan după ce consumase alcool.

În urma impactului, patru mașini au fost avariate.

Cum s-a petrecut accidentul

Bărbatul de 60 de ani, care se deplasa dinspre strada Sitarilor, înspre strada Partizanilor ar fi intrat în două mașini care erau parcate pe marginea drumului.

Acesta ar fi pierdut controlul direcției volanului, iar după impactul cu cele două mașini, ar fi ricoșat, într-o a treia, care se deplasa din sens opus. La volanul celei de-a treia mașini se afla un tânăr de 27 de ani.

Autoritățile iau în calcul ipoteza ca bărbatul de 60 de ani să fi depășit viteza regulamentară.

Toți șoferii testați consumaseră alcool

Polițiștii care au intervenit la locul accidentului i-au testat pe cei doi șoferi implicați, pentru a vedea daca au consumat alcool.

Rezultatul etilotest:

  • 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 27 de ani;
  • 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 60 de ani.

De asemenea, bărbatul care ar fi produs accidentul a ajuns la spital, mai precizează IPJ Cluj. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili care au fost circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
I-a cedat echipamentul în timpul luptei și s-a ales cu 500.000 de dolari: „Vă mulțumesc pentru bonus!”
GSP.ro
Averile URIAȘE din Guvernul Niculescu. Ministrul independent cu sute de mii de euro în conturi, case și terenuri
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport
Comisarul politic Neacșu: abia a intrat, dar ar ieși din Guvern. Jocurile pentru șefia Curții rezervate dinozaurilor din sistem
Libertatea
Nea Popa din „La Bloc”, dezvăluiri dureroase despre sănătate! Tudorel Filimon a renunțat la spectacole și doarme cu mască: „Fac injecții în ochi
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor