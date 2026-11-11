O clădire s-a prăbușit în Brooklyn. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine

Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, la ora locală 16.00. Potrivit CNN, cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite, dintre care patru grav, după prăbușirea unei clădiri cu trei etaje în Brooklyn, a declarat un reprezentant al departamentului de pompieri.

O persoană a rămas blocată sub dărâmături, a precizat oficialul. Echipele de intervenție au utilizat drone. Operațiunea a continuat și după lăsarea întunericului cu ajutorul lanternelor.

BREAKING 🚨🚨 #Brooklyn / #NewYork A 3 story building in NYC has collapsed this afternoon into an adjacent construction site. A massive FDNY response is attempting to rescue trapped victims. https://t.co/pDko6bM0PO — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) November 11, 2026

Clădirea se află într-un cartier al comunității de culoare

Clădirea se afla în cartierul Flatbush din centrul Brooklyn-ului, o zonă predominant rezidențială, locuită în mare parte de o comunitate de culoare și de imigranți.

Lângă clădirea prăbușită se află un șantier de construcții. Reprezentanții Departamentului pentru Clădiri din New York (NYC Department of Buildings) sunt prezenți la fața locului și desfășoară o anchetă, au transmis autoritățile locale.

Potrivit unui reprezentant al departamentului de pompieri, clădirea prăbușită găzduia un magazin la parter și cel puțin un apartament la etajele superioare. Anterior, în clădire a fost un centru de zi pentru adulți. Ulterior, spațiul nu a mai fost folosit, iar clădirea a fost lăsată în paragină.