Primărie monument istoric, incendiată în timpul protestelor din Franța. O parte a clădirii s-a prăbușit

După confruntările izbucnite la finalul protestului de sâmbătă, mai multe persoane mascate au pătruns în sediul Primăriei din Limoges și au dat foc clădirii.

Potrivit TVA Nouvelles, care citează AFP, incendiul s-a extins într-o aripă a clădirii și a cuprins acoperișul, din care o parte s-a prăbușit. Momentul prăbușirii a fost surprins de cei aflați la fața locului și distribuit pe rețelele sociale.

Intervenția pompierilor, îngreunată de proteste

Forțele de ordine au fost nevoite să evacueze manifestanții din apropierea primăriei pentru a permite accesul pompierilor.

Sâmbătă seara, echipele de intervenție continuau să lupte cu flăcările pentru a împiedica extinderea incendiului la întreaga clădire, în timp ce sute de persoane urmăreau de la distanță incendiul.

Inaugurată în 1883, clădirea este monument istoric, iar arhitectura sa a fost inspirată de cea a Primăriei din Paris.

Mașini de poliție incendiate și magazine jefuite

Câteva mii de persoane au participat la manifestația din Limoges, înainte ca protestul să degenereze în violențe.

Înainte de a da foc primăriei, mai mulți protestatari mascați au incendiat o mașină a poliției municipale, aflată în fața clădirii, și au spart geamurile sediului administrației locale.

Și în alte zone ale orașului au fost semnalate violențe. Un alt autoturism, aparținând poliției naționale franceze, a fost incendiat, iar mai multe magazine din centrul orașului au fost jefuite.

În apropierea prefecturii din Limoges, manifestanții au aruncat cu obiecte și au lansat proiectile pirotehnice spre forțele de ordine. Polițiștii au răspuns cu gaze lacrimogene.

Proteste violente în Franța. Aproximativ 400 de persoane arestate

În întreaga Franță au loc proteste împotriva creșterii costului vieții și a deteriorării serviciilor publice. Sâmbătă, manifestațiile au fost marcate de violențe în mai multe orașe.

Potrivit autorităților franceze, aproximativ 550.000 de persoane au participat la manifestații.

În mai multe orașe, manifestanții s-au confruntat cu poliția, iar grupuri violente au vandalizat magazine și clădiri publice. Aproximativ 400 de persoane au fost arestate.

Președintele Emmanuel Macron a condamnat violențele și a avertizat că persoanele care au atacat instituțiile publice și au provocat distrugeri vor fi urmărite penal și pedepsite.