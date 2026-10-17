Numărul persoanelor arestate în timpul protestelor din Franța a crescut la 400. Macron: Cei care au vandalizat primăriile vor fi pedepsi

„Cei care au încălcat, au atacat prefecturile, precum și întreprinderile, au jefuit chiar și primăriile noastre, vor fi urmăriți penal și pedepsiți”, a declarat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron.

Ministrul de interne al Franței, Laurent Nunez, a transmis presei că aproximativ 400 de persoane au fost arestate, potrivit The Independent.

Guvernul francez spune că aproximativ 550.000 de protestatari au participat în toată țara, organizatorii estimând numărul la 800.000.

Ministerul de Interne a declarat că au avut loc incidente violente cu persoane cu glugi la Paris, Marsilia, Rennes, Toulouse și Angers.

O prezență numeroasă a poliției a fost vizibilă în centrul Parisului, în special în apropierea unor repere precum Avenue des Champs-Élysées și Arcul de Triumf.

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene asupra protestatarilor care s-au urcat pe monumente, potrivit sursei citate.

Protestatarii au scandat despre o repetare a Revoluției Franceze, declarând: „E Revoluția – luăm Bastilia!”, în timp ce au luat cu asalt birourile primăriei din Marsilia, scrie Le Monde.

Protestele au început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului, unde furia cauzată de absențele profesorilor și de facilitățile precare s-a transformat rapid într-o mișcare la nivel național împotriva inegalității, cheltuielilor publice slabe și standardelor în declin.