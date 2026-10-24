70 de milioane de țigarete și 9,8 tone de tutun, reținute de polițiști. Bilanțul pentru primele nouă luni ale anului 2026

Inspectoratul General al Poliției Române face bilanțul contrabandei de tutun descoperite în 2026. Doar în primele nouă luni ale anului, cifrele sunt surprinzătoare: aproximativ 70 de milioane de țigarete și peste 9,8 tone de tutun au fost capturate de polițiști, iar amenzile acordate se ridică la 8.175.255 de lei.

69.803.640 de țigarete, capturate în nouă luni

Autoritățile anunță că, în perioada ianuarie-septembrie, au fost efectuate 372 de controale pentru combaterea contrabandei de tutun și au fost înregistrate 541 de dosare penale care au vizat aceste infracțiuni.

În total, numărul persoanelor cercetate penal în astfel de dosare se ridică la 765.

Capturi „exemplare”. Cine urcă în fruntea clasamentului

Polițiștii au dat și exemple de capturi uriașe de contrabandă.

Pe 24 septembrie, polițiștii din Iași au emis 10 mandate de percheziție la mai multe locuințe din Iași. Peste 280.000 de țigarete au fost ridicate, dar și sume mari de bani: 43.150 de lei, 1.385 de euro, 290 de lire sterline și 50 de franci elvețieni.

Un alt exemplu este cazul de la Galați, descoperit cu o zi în înainte de cel din Iași. Anchetatorii au confiscat din comuna Ghidigeni 900.000 de țigarete, 900 de articole pirotehnice din categoria P1, o autoutilitară, precum și alte probe, în valoare totală de aproximativ 750.000 de lei.

În ambele cazuri, bărbații suspectați de autorități pentru contrabandă aveau 56 de ani.