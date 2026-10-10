„Hoțul tăcut al vederii”: Un optometrist avertizează cu privire la o afecțiune oculară ce poate duce la orbire

Există mai multe afecțiuni oculare grave care pot începe să se dezvolte înainte de a vă afecta, iar daunele ar putea fi chiar permanente.

Potrivit Mirror, un studiu a dezvăluit că peste 14 milioane de oameni nu își fac testele de rutină pentru vedere.

Vederea clară nu înseamnă neapărat că ochii sunt sănătoși

„Una dintre cele mai periculoase concepții greșite despre sănătatea ochilor este aceea că o vedere clară înseamnă că totul este sănătos”, spune Purvi Thomson, șefa departamentului de optometrie a unei clinici oftalmologice.

„Poți citi cea mai mică linie de pe o diagramă optică și totuși să ai o afecțiune oculară care începe în spate. Unele boli se dezvoltă suficient de lent încât creierul se adaptează la schimbări, astfel încât persoana s-ar putea să nu observe ce pierde”, continuă ea.

Unul dintre cele mai importante exemple în acest sens este glaucomul. Această afecțiune se dezvoltă treptat și poate provoca daune semnificative înainte să îl observați.

De ce este glaucomul descris drept „hoțul tăcut al vederii”

„Glaucomul este uneori descris ca un hoț tăcut al vederii, deoarece leziunile incipiente adesea nu provoacă durere sau o vedere încețoșată evidentă”, explică Thomson.

„Vederea deja pierdută din cauza glaucomului nu poate fi de obicei restabilită. Totuși, tratamentul poate ajuta la protejarea vederii rămase. De aceea, detectarea acestuia înainte ca simptomele să devină evidente este atât de valoroasă”, a adăugat ea.

Examenele oftalmologice regulate pot dezvălui, de asemenea, modificări subtile care ar putea fi asociate cu cataracta, afecțiunile retiniene și probleme de sănătate mai ample.

Când ar trebui programat un consult

„Nu așteptați până când cuvintele devin neclare sau condusul devine dificil. Dacă ultimul test a fost acum mai bine de doi ani, programați unul chiar dacă vederea pare neschimbată”, recomandă Thomson.

„Persoanele cu diabet zaharat, antecedente familiale apropiate de glaucom sau alți factori de risc stabiliți ar trebui să urmeze programul de testare recomandat de medicul lor”, precizează aceasta.

De asemenea, ea menționează că „majoritatea rezultatelor testelor oftalmologice nu vor dezvălui nimic înfricoșător. Scopul este de a identifica o problemă din timp, când adesea se pot face mai multe pentru a proteja vederea cuiva”.