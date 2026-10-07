Fructul pe care o femeie de 100 de ani îl mănâncă în fiecare dimineață. Specialiștii îi confirmă beneficiile

Centenara, născută în 1925, la Brooklyn, New York, spune pentru TODAY că nu știe cu exactitate cărui fapt îi datorează longevitatea. Crede însă că este important ca oamenii să rămână deschiși, să accepte viața așa cum vine și, mai ales, să se bucure de ea.

Fructul cu care își începe fiecare dimineață

Unul dintre cele mai constante obiceiuri ale femeii este consumul de afine. Acestea sunt nelipsite de la începutul micului dejun.

Afinele sunt considerate de specialiști o alegere alimentară valoroasă, fiind asociate în studii cu un risc mai redus de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, precum și cu beneficii asupra funcțiilor cognitive.

Natalie Groeger consumă de mult timp și mere și apreciază avocado. Nu urmează însă un regim alimentar anume și spune că, în general, mănâncă aproape orice.

Meniul său nu este lipsit nici de plăceri mai puțin compatibile cu imaginea unei diete perfecte. Îi place ciocolata, în special cea neagră, dar și baconul. La micul dejun consumă în mod regulat două ouă, bacon și o brioșă englezească.

Specialiștii avertizează însă că dieta unei persoane care a ajuns la 100 de ani nu reprezintă automat o rețetă de urmat. Cercetările asupra centenarilor indică faptul că unii dintre aceștia pot beneficia de combinații genetice rare care îi protejează într-o anumită măsură de bolile asociate înaintării în vârstă.

Dansul a rămas parte din viața ei

Mișcarea este un alt element important în povestea centenarei. Natalie Groeger a iubit dansul de societate și chiar și-a învățat soțul să danseze.

Duminicile, după micul dejun, cei doi obișnuiau să pună muzică și să danseze prin sufragerie. Astăzi, la 100 de ani, femeia continuă să se miște pe muzică, participând la sesiuni de dans pe scaun.

Dansul combină activitatea aerobică și exercițiul cu susținerea propriei greutăți, fiind asociat cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, echilibru și coordonare. Activitatea poate contribui și la o stare psihică mai bună și este asociată cu un risc mai scăzut de declin cognitiv.

Hobby-urile care pot proteja mintea

Un alt obicei păstrat timp de zeci de ani a fost tricotatul, pe care Natalie l-a învățat de la mama sa încă din copilărie. A realizat pături, căciuli și pulovere și a renunțat la activitate abia în urmă cu câțiva ani, din cauza problemelor la mâini.

Activitățile creative de acest tip sunt asociate cu beneficii pentru sănătatea mintală și pot contribui la reducerea stresului.

Centenara joacă, de asemenea, solitaire pe tabletă și Canasta împreună cu prietenii. Cercetările au asociat jocurile de cărți și de societate cu menținerea funcțiilor cognitive la vârste înaintate.

Optimismul și gestionarea stresului

Natalie Groeger spune că încearcă să nu se concentreze excesiv asupra problemelor. Se descrie drept o persoană veselă, căreia îi place să râdă și să glumească.

Gestionarea stresului ar putea avea o legătură importantă cu longevitatea. Studiile citate de TODAY arată că stresul intens poate reduce speranța de viață, în timp ce reziliența psihologică și capacitatea de reglare a emoțiilor pot limita unele dintre efectele sale.

Optimismul este, la rândul său, asociat în cercetări cu șanse mai mari de a ajunge la vârste înaintate. Persoanele optimiste tind să prezinte indicatori mai buni ai sănătății cardiovasculare, metabolice, pulmonare și imunitare.

Pentru Natalie Groeger, explicația rămâne însă mult mai simplă. După un secol de viață, ea spune că încearcă să creadă că lucrurile vor merge bine, chiar dacă a traversat și perioade dificile.