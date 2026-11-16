Surpriza istoriei. Agricultura i-a făcut pe oameni mai scunzi, iar ciuma, mai înalți

Zece centimetri: atât au câștigat în medie oamenii în ultimul secol. Tinerii adulți de azi sunt, peste tot în lume, mai înalți decât străbunicii lor, arată datele platformei Our World in Data, citate de Blic. Istoria arată însă că nu fiecare generație a depășit-o pe cea dinainte, iar unele mari cotituri au avut efecte neașteptate.

Un studiu din 2016, care a comparat persoanele născute în 1896 cu cele născute în 1996, a arătat că cel mai mult au crescut femeile din Coreea de Sud și bărbații din Iran: cu aproximativ 20, respectiv 17 centimetri.

Dr. Aravinda Guntupalli, de la Universitatea din Aberdeen, pune creșterea pe seama alimentației mai bune, a expunerii mai mici la boli, a vaccinării și a altor îmbunătățiri ale condițiilor de viață.

„Înălțimea este un bun indicator al bunăstării”, spune dr. Matthias Blum, istoric economic la Universitatea Queen’s din Belfast. Genetica contează mult, dar la fel de importante sunt hrana, îngrijirea medicală, bolile și condițiile în care crește un copil.

Agricultura i-a făcut mai scunzi

Prima mare cotitură a fost revoluția neolitică, acum 12.000–10.000 de ani, când oamenii au trecut treptat de la vânătoare și cules la agricultură. Un studiu din 2022, care a ținut cont și de diferențele genetice, a arătat că oamenii din neolitic erau în medie cu 2,8 centimetri mai scunzi decât s-ar fi așteptat. Mai multă hrană nu a însemnat hrană mai bună: vânătorii-culegători mâncau mai multe produse de origine animală, iar agricultorii trăiau așezați, munceau din greu și stăteau aproape de animale, deci erau mai expuși bolilor.

Surpriza de după ciumă

După Moartea Neagră, pandemia de ciumă de la mijlocul secolului al XIV-lea, înălțimea medie a crescut în Anglia de la aproximativ 170 de centimetri, la începutul secolului al XIV-lea, la circa 174 de centimetri la începutul secolului al XV-lea. O explicație posibilă este că lipsa forței de muncă le-a adus supraviețuitorilor salarii mai bune.

Revoluția industrială a înrăutățit la început viața oamenilor. Locuințele supraaglomerate, igiena precară și munca istovitoare în fabrici și mine au făcut ca înălțimea medie să scadă în mai multe țări. În unele centre industriale, muncitorii împărțeau chiar paturile, pe care dormeau pe rând. Creșterea a venit abia mai târziu, odată cu igiena, locuințele, hrana și medicina mai bune.

Ne-am oprit din crescut?

Media globală pentru generația născută în 1996 este de aproximativ 171 de centimetri la bărbați și 159 la femei. În unele țări foarte dezvoltate, însă, progresul economic nu mai aduce centimetri în plus. Fie populația s-a apropiat de potențialul genetic, fie contează schimbările de alimentație și stil de viață.

Aravinda Guntupalli avertizează că diferențele de înălțime dintre țările bogate și cele sărace, dar și din interiorul aceleiași societăți, ar putea deveni mai mari. În țările cu venituri mici și medii, întârzierea creșterii la copii rămâne o problemă serioasă, iar secetele, inundațiile și reducerea bugetelor pentru sănătatea globală afectează programele de vaccinare și nutriție.