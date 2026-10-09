Cum au fost blocați doi bărbați ce spălau geamuri la etajul 15 al unui zgârie-nori. Pompierii au folosit cel mai înalt dispozitiv aerian din Europa pentru a-i salva

Brigada de Pompieri din Londra a anunțat că doi bărbați lucrau pe o platformă suspendată în fața unei clădiri din Southwark, când suportul lor s-a defectat joi seara.

Conform The Independent, o scară rotativă de 64 m a fost trimisă la fața locului, pentru a-i coborî în siguranță pe cei doi.

Incidentul a fost „sub control” până la ora locală 18:15, potrivit pompierilor.

Un purtător de cuvânt al Brigăzii de Pompieri din Londra a declarat că „din fericire, nimeni nu a fost rănit. Bărbații au fost salvați în siguranță și rapid”.

„Acesta este un exemplu excelent al modului în care Brigada își folosește echipamentul specializat pentru a face față provocărilor mediului construit din Londra”, a adăugat el.

„Este vital să continuăm să avem echipamentul potrivit pentru a ne permite să răspundem eficient și să menținem siguranța comunităților londoneze”, a mai menționat acesta.

Scara folosită pentru salvarea bărbaților este cel mai înalt aparat aerian din Europa, potrivit sursei citate. Ea poate atinge înălțimi de până la 20 de etaje.

Clădirea unde a avut loc incidentul are o înălțime de aproximativ 168 de metri și are vedere la râul Tamisa.