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Europa riscă o criză a gazelor în această iarnă. Rezervele au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu un deficit de până la 14 miliarde de metri cubi de gaze naturale în iarna 2026-2027, echivalentul a aproximativ 7% din consumul blocului comunitar.
Europa riscă o criză a gazelor în această iarnă. Rezervele au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
09 oct. 2026, 11:00, Economic
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Rezervele de gaze au coborât la puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de la începutul înregistrărilor, în 2011, potrivit unor rapoarte citate de POLITICO. Situația ar putea duce la creșterea facturilor la energie și la măsuri de reducere a consumului.

Deficitul de gaze din UE ar putea ajunge la 14 miliarde de metri cubi

Potrivit unui raport al Institutului pentru Economia Energiei și Analiza Financiară (IEEFA), un centru de cercetare din Statele Unite, Uniunea Europeană ar putea avea un deficit de până la 14 miliarde de metri cubi de gaze naturale în sezonul rece. Volumul ar fi suficient pentru a acoperi consumul a aproximativ 10-12 milioane de gospodării europene.

Această estimare este susținută și de un raport al Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport al Gazelor (ENTSOG), prezentat joi oficialilor naționali din domeniul energiei.

Gazele naturale sunt utilizate pe scară largă pentru încălzirea locuințelor, alimentarea industriei și producerea energiei electrice. În acest context, un deficit de aprovizionare ar putea pune presiune suplimentară asupra economiilor europene, în special dacă temperaturile din această iarnă vor fi la fel de scăzute ca în sezonul precedent.

Rezervele reduse sunt explicate, în parte, prin prețurile ridicate, care i-au încurajat pe comercianți vândă gaze în timpul verii, în loc le depoziteze pentru iarnă.

Rezervele de gaze din UE, vulnerabile în fața unei ierni reci

Raportul ENTSOG avertizează că, în cazul unei ierni reci și al unor importuri limitate de gaze naturale lichefiate (GNL), nivelul rezervelor europene ar putea scădea până la 11%. Acest prag corespunde volumelor considerate rezerve strategice, care nu pot fi utilizate cu ușurință.

Pentru ca statele membre își refacă stocurile până la un nivel de 30% la finalul iernii, aproximativ 7% din cererea de gaze ar trebui fie redusă, fie rămână neacoperită, potrivit analizei ENTSOG.

Ana Jaller-Makarewicz, analist principal pentru sectorul energetic european în cadrul IEEFA, a avertizat nivelul redus al rezervelor lasă Uniunea Europeană cu o marjă mai mică de siguranță în fața întreruperilor de aprovizionare și o expune riscului unor creșteri bruște ale prețurilor.

Dacă statele europene vor consuma o parte importantă din gazele depozitate în această iarnă, acestea vor trebui cumpere volume suplimentare pentru refacerea stocurilor în sezonul următor. Astfel, presiunea asupra prețurilor ar putea continua și în anii următori.

Interdicția asupra gazelor rusești și războiul din Orientul Mijlociu complică aprovizionarea

Un alt factor care ar putea agrava deficitul de gaze din UE este interdicția europeană privind contractele pe termen lung pentru importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia, care urmează intre în vigoare în ianuarie. Potrivit IEEFA, această măsură ar putea reduce importurile europene cu încă 7 miliarde de metri cubi.

În trecut, gazele rusești contribuiau la acoperirea variațiilor sezoniere ale cererii, în special în timpul iernii. În prezent, Uniunea Europeană depinde într-o măsură mai mare de gazele stocate pentru a face față consumului din sezonul rece.

În același timp, războiul din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea globală cu energie, iar prețurile gazelor se apropie de cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani. Importurile suplimentare de GNL, inclusiv din Statele Unite, ar putea reprezenta o soluție, însă producția americană se apropie de capacitatea maximă.

Potrivit raportului IEEFA, înlocuirea volumelor de gaze care ar putea lipsi ar costa consumatorii europeni cu aproximativ 3 miliarde de euro mai mult decât anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 12% pentru aceleași cantități.

Prețurile gazelor din UE ar putea crește în această iarnă

Analiștii consideră majorarea prețurilor este unul dintre cele mai probabile efecte ale dezechilibrului dintre cerere și ofertă. Laurent Ruseckas, analist senior al pieței gazelor la S&P Global Energy, susține rezervele nu pot scădea nelimitat, deoarece o retragere rapidă a gazelor la începutul iernii ar determina creșterea prețurilor și ar atrage transporturi suplimentare către Europa, inclusiv din Asia.

Totuși, posibilitatea reducerii consumului industrial ridică probleme suplimentare. Ruseckas a atras atenția Europa are puțină cerere industrială care mai poate fi redusă, după ce războiul din Ucraina a contribuit deja la dispariția a aproximativ 20% din cererea industrială de gaze a blocului comunitar.

Deficitul estimat nu înseamnă automat Uniunea Europeană va rămâne fără gaze naturale. Cu toate acestea, dacă importurile suplimentare nu vor acoperi necesarul, statele membre ar putea fi nevoite accepte prețuri mai mari sau introducă măsuri pentru reducerea consumului.

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