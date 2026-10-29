Eclipsă totală de Putin / Președintele de 2,03 metri al Mozambicului l-a făcut invizibil pe președintele rus / Ironii în lanț pe internet

Daniel Chapo are aproximativ 2,03 metri înălțime.

Vladimir Putin măsoară aproximativ 1.70, potrivit unor estimări.

Liderul rus iubește controlul, iar fotografiile de protocol sunt întotdeauna atent studiate de echipa de imagine.

Cu toate acestea, sunt ocazii care nu pot fi evitate, iar una dintre acestea a fost întâlnirea lui Putin cu președintele Mozambicului, Daniel Chapo, considerat cel mai înalt lider din lume.

🇷🇺Putin dio la bienvenida en Moscú a los líderes de la Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas. El 27 de octubre, 12 países debatirán mercados energéticos y cooperación. #teleSUR Cortesía: @vioryvideo https://t.co/1erpNCgqVo — teleSUR TV (@teleSURtv) October 27, 2026

În fotografiile și filmările oficiale, liderul rus și cel mozambican, obligați de protocol să stea unul lângă celălalt, au făcut ca imaginea lui Putin să se estompeze, firesc, în comparație cu cea a liderului african.

Fotografiile au atras rapid atenția utilizatorilor rețelelor sociale.

Unii l-au comparat pe Chapo cu Gandalf, vrăjitorul din seria „Stăpânul inelelor”, iar pe Putin cu un hobbit, potrivit The Independent.

Fotografii oficiale dintr-un unghi diferit

De altfel, publicația britanică scrie că imaginile distribuite de fotografii oficiali ai Kremlinului au fost realizate dintr-un unghi mai coborât, astfel încât Putin să pară mai înalt, în timp ce publicațiile africane nu au dat importanță acestui aspect.

Diferența dintre fotografii a alimentat speculațiile privind eforturile echipei prezidențiale ruse de a controla felul în care Putin apare în public.

În trecut, presa internațională a relatat că Putin ar fi apelat la diverse trucuri pentru a părea mai înalt, de la alegerea încălțămintei până la poziționarea atentă în fotografii.

Imaginea de lider puternic, obsesia lui Putin

De-a lungul anilor, Vladimir Putin a cultivat o imagine publică de lider energic și robust.

Fotografiile în care apare călare fără cămașă, la antrenamente de judo, alături de arme sau în timpul unor activități în aer liber au făcut parte din strategia sa de comunicare publică.

În 2018, liderul rus a intrat într-un lac înghețat cu ocazia Bobotezei ortodoxe, într-un alt episod intens mediatizat.

Colegii de școală din tinerețe spun că înălțimea lui i-a alimentat nesiguranța

Yuri Shvets, fost coleg al lui Putin la Institutul Andropov al KGB și devenit ulterior critic al Kremlinului, a susținut că înălțimea redusă a liderului rus i-ar fi alimentat nesiguranțele personale.

Shvets a amintit și negocierile de la Minsk din 2015, unde Putin a apărut alături de lideri europeni mai înalți, precum Angela Merkel și François Hollande.

În 2022, fostul premier britanic Boris Johnson a criticat imaginea de lider macho promovată de Putin și a sugerat că această atitudine ar fi putut contribui la decizia de a invada Ucraina.

Johnson l-a descris atunci drept un exemplu de „masculinitate toxică”.

Informații de context

Summitul Forumului Țărilor Exportatoare de Gaze a reunit lideri și reprezentanți ai statelor membre la Moscova.

Potrivit datelor citate în materialele despre eveniment, țările membre dețin aproximativ 70% din rezervele mondiale dovedite de gaze naturale și asigură circa 38% din producția globală.