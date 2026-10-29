Țara europeană care ar putea limita viteza pe autostrăzi la 80 km/h în cazul unei penurii de carburanți

Le Figaro scrie, citând presa din Elveția, că reducerea temporară a vitezei ar completa măsurile deja luate pentru economisirea combustibilului, inclusiv utilizarea rezervelor obligatorii.

Săptămâna trecută, Elveția a autorizat folosirea rezervelor de urgență de motorină. Oficiul Federal pentru Aprovizionare Economică a Țării descrie situația drept „foarte tensionată”, iar limitarea vitezei pe autostrăzi este analizată ca o posibilă măsură suplimentară.

Până la o eventuală decizie, autoritățile federale încurajează populația să reducă consumul de carburant prin folosirea în comun a mașinilor, apelarea la transportul public și limitarea deplasărilor în scop de agrement.

Pe lângă instabilitatea din Golful Persic, presa elvețiană indică și alte probleme care afectează aprovizionarea, printre care întârzierile livrărilor prin conducte, întreruperea repetată a unei linii feroviare și seceta, care a afectat puternic transportul fluvial.