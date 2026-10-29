Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru trei persoane. Două sunt acuzate că promovează ideologia „lumii ruse”

Potrivit Președinției Republicii Moldova, Maia Sandu a semnat documentele pentru retragerea cetățeniei pentru Iurie Cara și Andrei Safonov. Aceștia ar fi participat la adoptarea unor acte considerate anticonstituționale, care încalcă drepturile cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană.

Autoritățile de la Chișinău îi acuză, de asemenea, că promovează ideologia „lumii ruse” și susțin menținerea prezenței militare ruse pe teritoriul țării.

În cazul lui Serghei Verdeș, retragerea cetățeniei a fost decisă după ce s-a constatat că aceasta ar fi fost obținută cu încălcarea procedurii legale, în pofida avizului negativ al Serviciului de Informații și Securitate.

Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, în baza constatărilor SIS și a prevederilor Legii cetățeniei Republicii Moldova. Decretele au fost semnate joi de Maia Sandu.

Legislația permite retragerea cetățeniei în cazul unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele statului, precum și atunci când cetățenia a fost dobândită prin eludarea normelor legale, transmite Președinția.

Maia Sandu a declarat în martie că reintegrarea Transnistriei este imposibilă fără retragerea trupelor ruse din regiune.