Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru trei persoane. Două sunt acuzate că promovează ideologia „lumii ruse”

Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru trei persoane. Două sunt acuzate că promovează ideologia „lumii ruse”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat joi decretele de retragere a cetățeniei în cazul a trei persoane. Două dintre acestea sunt membri ai „pretinsului legislativ al regimului separatist de la Tiraspol” și sunt acuzați că promovează ideologia „lumii ruse”.
Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru trei persoane. Două sunt acuzate că promovează ideologia „lumii ruse”
Sursa foto: captură video Facebook/Maia Sandu
Cosmin Pirv
29 oct. 2026, 21:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Președinției Republicii Moldova, Maia Sandu a semnat documentele pentru retragerea cetățeniei pentru Iurie Cara și Andrei Safonov. Aceștia ar fi participat la adoptarea unor acte considerate anticonstituționale, care încalcă drepturile cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană.

Autoritățile de la Chișinău îi acuză, de asemenea, că promovează ideologia „lumii ruse” și susțin menținerea prezenței militare ruse pe teritoriul țării.

În cazul lui Serghei Verdeș, retragerea cetățeniei a fost decisă după ce s-a constatat că aceasta ar fi fost obținută cu încălcarea procedurii legale, în pofida avizului negativ al Serviciului de Informații și Securitate.

Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, în baza constatărilor SIS și a prevederilor Legii cetățeniei Republicii Moldova. Decretele au fost semnate joi de Maia Sandu.

Legislația permite retragerea cetățeniei în cazul unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele statului, precum și atunci când cetățenia a fost dobândită prin eludarea normelor legale, transmite Președinția.

Maia Sandu a declarat în martie că reintegrarea Transnistriei este imposibilă fără retragerea trupelor ruse din regiune.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Sondaj CURS: AUR conduce, PSD dă semne de revenire, PNL și USR decontează criza. 77% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
Prețul energiei a explodat. Curențul a ajuns peste 1.700 de lei/MWh pe bursă. Țara noastră suferă din cauza secetei, Europa din cauza scumpirii gazelor
Libertatea
Șase băuturi aparent sănătoase care pot conține mai mult zahăr decât o gogoașă. Ce arată etichetele produselor?
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor