Parlamentul European cere ca gruparea Houthi să fie declarată organizație teroristă de către UE

Parlamentul European cere Uniunii Europene să includă gruparea Houthi pe lista organizațiilor teroriste, în urma atacurilor cu rachete lansate de aceasta împotriva Arabiei Saudite, Israelului și Emiratelor Arabe Unite, dar și a ofensivei militare din Yemen.

Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații au condamnat aceste atacuri, pe care le consideră încălcări grave ale dreptului internațional și ale dreptului internațional umanitar, conform unui comunicat de presă.

Aceștia atrag atenția că numeroși civili yemeniți au fost uciși sau obligați să-și părăsească locuințele, în timp ce criza umanitară din țară s-a agravat.

Parlamentul condamnă rolul Iranului în regiune

Eurodeputații au anunțat că sunt solidari cu guvernul Arabiei Saudite, oferind sprijinul lor pentru guvernul legitim al Yemenului.

Parlamentul cere grupării Houthi să oprească imediat toate ostilitățile, atât în Yemen, cât și în afara granițelor țării, și să renunțe la orice ambiții teritoriale.

Eurodeputații au condamnat rolul destabilizator al regimului iranian, pe care îl consideră o amenințare majoră pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni.

Potrivit rezoluției adoptate, Iranul furnizează grupării Houthi arme, tehnologie pentru rachete și drone, instruire și finanțare.

Parlamentul a condamnat și coordonarea dintre gruparea Houthi, Hezbollah și alte grupări înarmate susținute de Iran.

Eurodeputații spun că o stabilitate în Orientul Mijlociu presupune dezarmarea și demobilizarea tuturor milițiilor și grupărilor înarmate care nu fac parte din structurile statului.

UE, îndemnată să înghețe fondurile grupării Houthi

La propunerea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, PE îndeamnă Consiliul UE să includă mișcarea Houthi pe lista organizațiilor teroriste.

Măsura ar urma să vizeze atât aripile militare și politice ale grupării, cât și conducerea și structurile sale militare și de securitate.

Deputații europeni mai cer, de asemenea, oprirea finanțării grupării Houthi și înghețarea fondurilor și resurselor sale economice, inclusiv ale celor care o sprijină.

Parlamentul European condamnă, de altfel, blocada navală impusă de gruparea Houthi Arabiei Saudite și atacurile asupra infrastructurii energetice și a transportului maritim din Marea Roșie și strâmtoarea Bab al-Mandab.

Există îngrijorări în rândul acestora privind efectele pe care le-ar putea avea asupra UE perturbarea traficului maritim prin strâmtorile Bab al-Mandab și Ormuz.

Aceste probleme pot duce la creșterea prețurilor la energie, existând efecte negative asupra gospodăriilor, companiilor și competitivității europene.

UE, îndemnată să consolideze securitatea maritimă

Rezoluția menționează că este foarte importantă operațiunea defensivă a UE pentru securitatea maritimă, ASPIDES, fiind încurajată extinderea mandatului acesteia.

În același timp, Parlamentul cere statelor membre să pună la dispoziția operațiunii mai multe mijloace navale și aeriene, echipate corespunzător.

Tot instituția a reclamat că este îngrijorată în privința situației umanitare catastrofale din Yemen, agravată de reluarea luptelor.

Eurodeputații cer Uniunii Europene să crească ajutorul acordat țării, inclusiv prin viitorul instrument de finanțare „Europa la nivel global” (Global Europe).

Totodată, aceștia solicită un control strict al ajutorului umanitar finanțat de UE în Yemen.