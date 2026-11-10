Concluzia lui Zelenski după prima zi de negocieri la Abu Dhabi: A fost constructivă și destul de importantă

Prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurată la Abu Dhabi, a fost constructivă și destul de importantă, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Live Ukraine.

În primul rând, delegația ucraineană s-a întâlnit cu partenerii europeni și americani, iar apoi au avut loc negocieri tripartite, cu participarea Rusiei. Printre subiectele discutate de părți s-au numărat eliberarea prizonierilor, garanțiile de securitate și posibile măsuri de detensionare.

Miercuri, ședințele tripartite vor continua. Volodimir Zelenski a stabilit sarcini pentru echipa ucraineană de a continua negocierile.

Americanii și europenii discută o nouă arhitectură de securitate pentru continent

Tot la Abu Dhabi, europenii și americanii au convenit să analizeze o nouă arhitectură de securitate pentru Europa. Pe scurt, aceasta trebuie să ofere garanții Ucrainei după război, reducând riscul unor noi conflicte.

Potrivit a două declarații aproape identice, una transmisă de emisarul american Steve Witkoff și cealaltă de Consiliul European, Ucraina și partenerii săi europeni au convenit cu SUA că este „esențial” să fie abordate „preocupările de securitate postbelice” și să fie redus „riscul de conflict” în regiune.