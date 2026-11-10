Prima pagină » Politic » Concluzia lui Zelenski după prima zi de negocieri la Abu Dhabi: A fost constructivă și destul de importantă

Concluzia lui Zelenski după prima zi de negocieri la Abu Dhabi: A fost constructivă și destul de importantă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un scurt comentariu despre prima zi de negocieri la Abu Dhabi. A fost constructivă și destul de importantă, a spus liderul ucrainean.
Concluzia lui Zelenski după prima zi de negocieri la Abu Dhabi: A fost constructivă și destul de importantă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval. Sursa foto: Hepta/DPA
Petru Mazilu
11 nov. 2026, 00:01, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurată la Abu Dhabi, a fost constructivă și destul de importantă, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Live Ukraine.

În primul rând, delegația ucraineană s-a întâlnit cu partenerii europeni și americani, iar apoi au avut loc negocieri tripartite, cu participarea Rusiei. Printre subiectele discutate de părți s-au numărat eliberarea prizonierilor, garanțiile de securitate și posibile măsuri de detensionare.

Miercuri, ședințele tripartite vor continua. Volodimir Zelenski a stabilit sarcini pentru echipa ucraineană de a continua negocierile.

Americanii și europenii discută o nouă arhitectură de securitate pentru continent

Tot la Abu Dhabi, europenii și americanii au convenit să analizeze o nouă arhitectură de securitate pentru Europa. Pe scurt, aceasta trebuie să ofere garanții Ucrainei după război, reducând riscul unor noi conflicte.

Potrivit a două declarații aproape identice, una transmisă de emisarul american Steve Witkoff și cealaltă de Consiliul European, Ucraina și partenerii săi europeni au convenit cu SUA că este „esențial” să fie abordate „preocupările de securitate postbelice” și să fie redus „riscul de conflict” în regiune.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă
Gandul
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cristian Pîrvulescu, despre conferința lui Nicușor Dan: „Concret la întrebările pe care și le-a pus singur, evaziv și neplăcut surprins de întrebările unor jurnaliști”
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor