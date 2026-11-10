„Un spectacol politic”. Pete Hegseth critică demersul republicanilor de a-l pune sub acuzare

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți, în prima conferință de presă după o perioadă îndelungată, că demersul republicanilor de a-l pune sub acuzare este „un spectacol politic”, relatează Sky News.

„Ceea ce încearcă un congresman nemulțumit și învins nu ține de supraveghere și nici de asumarea responsabilității. Este un spectacol politic, un manifest personal alimentat de ego și resentimente. Este momentul în care un om, aflat în ultimele sale zile în Congres, încearcă să aducă prejudicii acestui președinte, acestei țări și, în mod extrem de iresponsabil, soldaților care o apără”, a spus Hegseth în cadrul conferinței de la Pentagon, potrivit The Guardian.

El a continuat spunând că niciun secretar al apărării nu a fost până acum supus procedurii de destituire din cauza operațiunilor militare controversate ale SUA din Liban, Kosovo, Irak și Siria.

Hegseth s-a apărat afirmând că Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului a fost o victorie militară istorică și a subliniat că președintele american Donald Trump „a luat măsura dură, dar corectă” pentru „siguranța și securitatea” Americii, scrie BBC.

În ce constă procesul de destituire a lui Hegseth

Reacția lui Hegseth vine după ce luni, republicanul Thomas Massie a prezentat articolele de destituire a lui Hegseth și a declanșat astfel termenul de două zile până la votul din Camera Reprezentanților.

Acuzațiile care i se aduc lui Hegseth vizează declanșarea războiului împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, dar secretarul de stat american este bănuit și de alte abuzuri de putere.