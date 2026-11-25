Într-un comunicat difuzat de presa de stat, Marina Gardienilor Revoluției a precizat că cele două nave au încercat să tranziteze strâmtoarea pe o rută neautorizată, potrivit Reuters.

Separat, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat miercuri că armata a desfășurat sisteme noi și le-a modernizat pe cele existente pentru a consolida supravegherea și controlul asupra strâmtorii.

Acesta a avertizat că navele care au traversat zona fără să coordoneze trecerea cu forțele iraniene s-au confruntat cu riscuri mai mari și au lovit mine în ultimele săptămâni.

Iranul condiționează redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Teheranul a transmis Washingtonului că nu va restabili traficul maritim normal prin Strâmtoarea Ormuz până când cererile sale nu vor fi îndeplinite. Printre condiții se numără ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și încheierea războiului pe toate fronturile.

Potrivit unei propuneri transmise prin intermediul mediatorilor din Qatar, Iranul s-a oferit să redeschidă strâmtoarea în termen de 48 de ore de la îndeplinirea condițiilor de către Washington.