Operațiunile urmăresc inclusiv identificarea și neutralizarea eventualelor mine marine aflate în derivă și a fragmentelor de drone, potrivit unui mesaj publicat de Forțele Navale Române pe platforma Facebook. La activitățile de monitorizare participă mai multe nave militare românești, un elicopter naval și o aeronavă franceză de patrulare maritimă.

Fregatele „Mărășești” și „Regele Ferdinand”, implicate în misiunile din Marea Neagră

Potrivit Forțelor Navale Române, securitatea căilor de comunicații maritime și a infrastructurii critice din Marea Neagră este asigurată, în această săptămână, prin misiuni desfășurate de mai multe nave militare.

În operațiuni sunt implicate fregata „Mărășești” (111), fregata „Regele Ferdinand” (221), corveta „Contraamiral August Roman” (261) și remorcherul maritim „Viteazu” (101).

Acestora li se alătură un elicopter IAR-330 Puma Naval, utilizat în cadrul activităților de supraveghere și securitate maritimă.

Forțele Navale precizează că misiunile urmăresc menținerea libertății de navigație și reducerea riscurilor reprezentate de eventualele obiecte periculoase aflate în apele maritime.

Printre amenințările monitorizate se numără minele marine în derivă și posibilele fragmente de drone.

Patrule militare și pe Dunăre

Activitățile de supraveghere se desfășoară și pe frontiera fluvială a României.

Potrivit instituției, monitorul „Mihail Kogălniceanu” (45), bacul fluvial propulsat (457) și șalupa rapidă de intervenție „Eugeniu Botez” (522) execută misiuni de patrulare pe Dunăre.

Aceste operațiuni fac parte din activitățile permanente de monitorizare a zonelor de responsabilitate ale Forțelor Navale Române, desfășurate în cooperare cu Garda de Coastă.

Supravegherea vizează atât sectorul fluvial, cât și zonele maritime aflate în responsabilitatea României, inclusiv Zona Economică Exclusivă din Marea Neagră.

O aeronavă franceză ATLANTIQUE 2 participă la supravegherea Mării Negre

Misiunile sunt sprijinite și la nivel aliat, prin participarea unei aeronave franceze de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2.

Potrivit Forțelor Navale Române, aeronava a fost dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră.

Aceasta desfășoară activități de supraveghere menite să contribuie la consolidarea securității spațiului maritim.

Cooperarea cu aliații NATO și cu Garda de Coastă reprezintă o componentă permanentă a activităților de monitorizare desfășurate de militarii români.

Protejarea infrastructurii critice și a libertății de navigație

Forțele Navale Române subliniază că operațiunile urmăresc protejarea intereselor naționale, a rutelor maritime și fluviale și a infrastructurii critice din regiunea Mării Negre.

Misiunile includ supravegherea zonelor de responsabilitate, identificarea eventualelor pericole pentru navigație și intervenția pentru neutralizarea acestora, atunci când este necesar.

Instituția precizează că participă permanent la eforturile de consolidare a securității regionale, în cooperare cu partenerii și aliații NATO.