Lipsa unui consens reprezintă o lovitură majoră pentru eforturile globale de combatere a încălzirii climatice, într-un moment în care planeta se confruntă cu valuri de căldură, inundații și alte catastrofe naturale tot mai grave, relatează dpa.

Nemulțumirea mai multor țări a fost provocată de proiectul declarației finale, care nu menționa explicit renunțarea treptată la combustibilii fosili, o măsură contestată de state producătoare de petrol, precum Arabia Saudită.

„Este inadmisibil să avem un acord privind clima care să nu facă nicio referire la combustibilii fosili și nici la renunțarea treptată la aceștia”, a declarat ministrul irlandez pentru Climă, Darragh O’Brien, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Acesta a precizat că Uniunea Europeană se opune ferm documentului.

Președintele COP31, Murat Kurum, ministrul turc al Mediului, a recunoscut duminică, în cadrul sesiunii plenare finale, că declarația nu poate fi adoptată.

Negocierile de la Antalya ar fi trebuit să se încheie vineri, dar s-au prelungit până duminică, în încercarea de a ajunge la un acord.

COP31 a devenit astfel cea mai lungă conferință climatică a ONU din istorie, depășind COP25, organizată la Madrid în 2019.