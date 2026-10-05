„Jos cu țarul”. Protest anti-Kremlin la Moscova, urmat de zeci de rețineri

Adunarea a avut loc duminică și marca 33 de ani de la criza constituțională din Rusia din 1993, când confruntarea dintre președintele de atunci, Boris Elțîn, și parlamentarii care i se opuneau a culminat cu intervenția armatei și bombardarea clădirii Parlamentului de la Moscova.

Partidul Comunist organizează anual manifestații pentru comemorarea victimelor acelor evenimente, însă protestul din acest an a căpătat o dimensiune politică mai pronunțată, relatează The Independent.

Participanții au început să scandeze mesaje precum „Libertate pentru deținuții politici”, „Pentru alegeri corecte” și „Jos cu țarul”. Potrivit organizației ruse pentru drepturile omului OVD-Info, citată de The Independent, au fost scandate și sloganuri împotriva represiunii politice și a Roskomnadzor, autoritatea rusă care supraveghează comunicațiile și internetul.

Poliția a intervenit după intensificarea scandărilor

Deși manifestația fusese autorizată de autoritățile din Moscova, reținerile s-ar fi intensificat spre final, pe măsură ce mesajele participanților au devenit mai explicit îndreptate împotriva Kremlinului.

Inițial, aproximativ 20 de persoane au fost duse la o secție de poliție din Moscova, iar ulterior numărul celor despre care s-a relatat că au fost reținuți a ajuns la aproximativ 60.

Printre aceștia se numără 26 de participanți din zona Partidului Comunist și 30 de membri ai formațiunii liberale Iabloko, precum și alți activiști, conform informațiilor OVD-Info.

De ce protestul este neobișnuit

Manifestația este cu atât mai notabilă cu cât Partidul Comunist reprezintă cea mai importantă formațiune de opoziție parlamentară din Rusia, dar nu se poziționează în mod obișnuit ca un adversar direct al președintelui Vladimir Putin.

Comuniștii critică uneori politicile interne ale guvernului, însă în chestiunile majore de securitate și politică externă pozițiile partidului sunt în general apropiate de cele ale Kremlinului, inclusiv în privința războiului din Ucraina.

Tocmai din acest motiv, transformarea unei manifestații tradiționale într-un protest cu scandări explicite împotriva puterii de la Moscova reprezintă un episod neobișnuit.

Protestul a avut loc în contextul continuării războiului din Ucraina și al intensificării confruntării dintre Rusia și Occident. În aceeași zi, cancelarul german Friedrich Merz, aflat la Kiev, a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, inclusiv aproximativ un miliard de euro în ajutor militar.