Germania anunță un nou ajutor de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Acorduri de 8,5 miliarde

Cei doi lideri au semnat, de asemenea, acorduri și documente de cooperare în valoare totală de 8,5 miliarde de euro, referitoare la securitate, producția de armament, achiziții și proiecte comune în Ucraina.

Friedrich Merz a ajuns duminică dimineață la Kiev cu trenul, într-o vizită care nu fusese anunțată în prealabil. Vizita are loc în timp ce Rusia continuă atacurile asupra capitalei ucrainene, iar sirenele de raid aerian au fost activate, scrie TVP World.

După întâlnirea cu Merz, Zelenski a anunțat noul pachet de sprijin german.

„Există un nou pachet de sprijin pentru Ucraina – un pachet cuprinzător în valoare de peste 1,3 miliarde de euro”, a transmis președintele ucrainean pe platforma X.

Potrivit lui Zelenski, ajutorul include arme care vor fi livrate Ucrainei, dar și sprijin pentru sectorul energetic, în perspectiva iernii.

Cei doi lideri au discutat și despre apărarea antiaeriană, o prioritate pentru Kiev în condițiile în care Ucraina se confruntă cu un număr tot mai mare de atacuri aeriene rusești.

Germania și Ucraina semnează acorduri de 8,5 miliarde de euro

Zelenski a precizat că el și Friedrich Merz au semnat acorduri în valoare totală de 8,5 miliarde de euro.

Documentele vizează cooperarea în domeniul securității, producția de armament, achizițiile militare, comenzile adresate industriei germane și proiecte comune desfășurate în Ucraina.

Unul dintre acorduri prevede intensificarea cooperării dintre cele două țări pentru combaterea atacurilor cu drone.

Presa germană a relatat anterior că noul pachet de sprijin ar putea include „mii” de drone interceptoare dezvoltate recent, concepute pentru a contracara dronele Shahed propulsate cu motoare cu reacție, folosite tot mai mult de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

Informația privind numărul exact și tipurile de echipamente nu a fost detaliată în anunțul lui Zelenski.

Germania cere Rusiei să oprească atacurile asupra Ucrainei

În timpul vizitei la Kiev, Friedrich Merz a mers la sediul Academiei de Științe, care a fost lovit recent într-un atac aerian rusesc.

Cancelarul german a reiterat apelul adresat președintelui rus Vladimir Putin pentru începerea negocierilor de pace.

„Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem pregătiți pentru discuții. Suntem pregătiți să vorbim despre încheierea acestui război. Dar aceste atacuri barbare asupra populației civile din Ucraina trebuie să înceteze”, a declarat Merz.

Referindu-se la atacul asupra Academiei de Științe și la bombardamentele asupra Kievului, cancelarul german a afirmat că acestea reprezintă „crime de război comise zilnic”.

Ucraina anunță aproape 2.000 de drone rusești într-o săptămână

Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat 135 de drone într-o singură noapte, dintre care peste 50 erau propulsate cu motoare cu reacție.

Președintele ucrainean a mai spus că, în săptămâna precedentă, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 1.900 de drone de atac, 1.700 de bombe aeriene și 25 de rachete.

Kievul insistă asupra necesității consolidării sistemelor de apărare antiaeriană, în condițiile în care se apropie iarna, iar infrastructura energetică ucraineană rămâne vulnerabilă la atacurile rusești.