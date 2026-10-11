Migranții din Ceuta, evacuați de pe plajă, înaintea vizitei regelui și reginei Spaniei. Altețele vor petrece noaptea în exclavă

Operațiunile de evacuare desfășurate de forțele de securitate ale statului au început la scurt timp după ora 8:00 dimineața pe plaja Guano din Ceuta, unde se aflau încă aproximativ 400 de migranți, dintre cei peste 70.000 care care au sosit la sfârșitul lunii iulie, potrivit Euronews.

Migranții au fost grupați și transportați cu autobuzul la Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), unde vor începe să fie înregistrate datele lor personale. Ulterior, vor fi cazați într-una dintre taberele amenajate de guvern, cum ar fi cea din port.

În cadrul operațiunii de eliberare a plajei au participat, în majoritate, ofițeri ai Poliției Naționale, ai unităților spaniole de intervenție rapidă, ai serviciilor de imigrare, precum și din membri ai Gărzii Civile și ai poliției locale.

Ultima operațiune de evacuare

Operațiunea de duminică a fost similară cu ultimele două acțiuni de evacuare de pe plajele Tarajal și Trampolín.

Atunci, nu toți migranții au cooperat în cadrul procedurii. Mulți au fugit în munți, coborând abia când s-a distribuit mâncarea. Duminică dimineață, mulți și-au strâns lucrurile și au părăsit zona înainte de sosirea poliției.

În timpul operațiunii de evacuare, agenții au găsit numeroși minori. Aceștia au fost adunați separat și vor fi transferați separat de adulți.

Câțiva dintre ei țineau pancarte prin care cereau să fie duși la un centru pentru minori. Potrivit presei locale, mulți dintre copiii de pe această plajă au încercat deja să se înregistreze, însă au fugit.

Un univers paralel

În 20 august, când a început transferul migranților de pe plaja Trampolín spre centrele de primire temporară din Loma Margarita și El Embolsamiento, unii s-au întors pe plajă.

Tabăra a fost marcată de incidente grave, printre care moartea a doi oameni, altercații, furturi, dar și bătăi. Acolo s-a dezvoltat, de asemenea, o viață paralelă, cu piețe stradale și un mod de viață propriu, potrivit sursei citate.

Regele și regina Spaniei vor vizita Ceuta

Migranții au fost evacuați înainte de vizita regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia, programată pentru 13 octombrie.

Cuplul regal va prezida la Ceuta un omagiu adus celor care și-au pierdut viața pe mare în timpul traversării în masă a frontierei de la Tarajal.

După ce vor petrece noaptea în acest oraș autonom, vor pleca mai departe spre Melilla. Va fi pentru prima dată când un monarh spaniol va petrece noaptea la Ceuta de la vizitele lui Alfonso al XIII-lea din 1904 și 1927.