Prima pagină » Știri externe » Migranții din Ceuta, evacuați de pe plajă, înaintea vizitei regelui și reginei Spaniei. Altețele vor petrece noaptea în exclavă

Migranții din Ceuta, evacuați de pe plajă, înaintea vizitei regelui și reginei Spaniei. Altețele vor petrece noaptea în exclavă

Poliția Națională a Spaniei a evacuat plaja Guano din Ceuta, unde încă mai erau cantonat aproximativ 400 de migranți, cu două zile înainte de vizita regelui și a reginei în oraș. Era ultima tabără rămasă, însă unii au fugit spre dealurile din apropiere.
Migranții din Ceuta, evacuați de pe plajă, înaintea vizitei regelui și reginei Spaniei. Altețele vor petrece noaptea în exclavă
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
11 oct. 2026, 20:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Operațiunile de evacuare desfășurate de forțele de securitate ale statului au început la scurt timp după ora 8:00 dimineața pe plaja Guano din Ceuta, unde se aflau încă aproximativ 400 de migranți, dintre cei peste 70.000 care care au sosit la sfârșitul lunii iulie, potrivit Euronews. 

Migranții au fost grupați și transportați cu autobuzul la Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), unde vor începe să fie înregistrate datele lor personale. Ulterior, vor fi cazați într-una dintre taberele amenajate de guvern, cum ar fi cea din port.

În cadrul operațiunii de eliberare a plajei au participat, în majoritate, ofițeri ai Poliției Naționale, ai unităților spaniole de intervenție rapidă, ai serviciilor de imigrare, precum și din membri ai Gărzii Civile și ai poliției locale.

Ultima operațiune de evacuare

Operațiunea de duminică a fost similară cu ultimele două acțiuni de evacuare de pe plajele Tarajal și Trampolín.

Atunci, nu toți migranții au cooperat în cadrul procedurii. Mulți au fugit în munți, coborând abia când s-a distribuit mâncarea. Duminică dimineață, mulți și-au strâns lucrurile și au părăsit zona înainte de sosirea poliției.

În timpul operațiunii de evacuare, agenții au găsit numeroși minori. Aceștia au fost adunați separat și vor fi transferați separat de adulți.

Câțiva dintre ei țineau pancarte prin care cereau să fie duși la un centru pentru minori. Potrivit presei locale, mulți dintre copiii de pe această plajă au încercat deja să se înregistreze, însă au fugit.

Un univers paralel

În 20 august, când a început transferul migranților de pe plaja Trampolín spre centrele de primire temporară din Loma Margarita și El Embolsamiento, unii s-au întors pe plajă.

Tabăra a fost marcată de incidente grave, printre care moartea a doi oameni, altercații, furturi, dar și bătăi. Acolo s-a dezvoltat, de asemenea, o viață paralelă, cu piețe stradale și un mod de viață propriu, potrivit sursei citate.

Regele și regina Spaniei vor vizita Ceuta

Migranții au fost evacuați înainte de vizita regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia, programată pentru 13 octombrie.

Cuplul regal va prezida la Ceuta un omagiu adus celor care și-au pierdut viața pe mare în timpul traversării în masă a frontierei de la Tarajal.

După ce vor petrece noaptea în acest oraș autonom, vor pleca mai departe spre Melilla. Va fi pentru prima dată când un monarh spaniol va petrece noaptea la Ceuta de la vizitele lui Alfonso al XIII-lea din 1904 și 1927.

 

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiza momentului: Adevărata miză a înțelegerii petroliere dintre Washington și Moscova
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Prosport
Fostul șef CNAS Lucian Duță ar putea rămâne cu peste jumătate din șpaga de 6,3 milioane de euro
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor