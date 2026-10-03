Criză în Ceuta. Doi minori migranți, răniți într-un atac cu cuțitul. Alertă sanitară pe o plajă

Incidentul a avut loc joi, în zona La Marina din Ceuta. Cei doi minori au fost răniți în timpul unei altercații și prezentau tăieturi la nivelul gleznelor.

Poliția Națională a intervenit la fața locului, iar echipajele medicale de urgență le-au acordat îngrijiri celor doi tineri. Incidentul reprezintă un nou episod violent într-un oraș care se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra serviciilor publice pe fondul sosirii migranților, scrie Euronews.

Alertă sanitară la plaja Trampolín

Autoritățile sanitare din Ceuta au emis, în paralel, o avertizare privind apa de la plaja Trampolín, unde se află în continuare o tabără de migranți.

Analizele efectuate pe probe prelevate în zilele de 23, 25 și 28 septembrie au indicat concentrații foarte ridicate de enterococi intestinali și Escherichia coli, peste limitele stabilite pentru apele de coastă.

Departamentul de Sănătate a concluzionat că există un „risc pentru sănătate” în cazul contactului cu apa. Avertizarea vizează în special persoanele care ar putea intra în contact direct cu apa contaminată.

Autoritățile au decis și instalarea unor garduri pe plaja Benítez, cu scopul de a împiedica formarea unor noi tabere improvizate în zona de îmbăiere.

Migranții dorm în garaje și pe acoperișuri

Problema cazării a devenit una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă Ceuta. Lipsa spațiilor disponibile îi determină pe unii migranți să doarmă în garaje, autoturisme și furgonete abandonate sau neutilizate.

În anumite cartiere sunt oferite inclusiv spații pe acoperișurile clădirilor, pentru aproximativ 12 euro pe noapte.

Forțele de ordine au descoperit și locuințe în care erau găzduite grupuri numeroase de persoane. Într-un astfel de imobil, denumit local „apartament patera”, polițiștii și Garda Civilă au găsit aproximativ 30 de persoane, majoritatea minori.

Situația a generat și critici din partea unor localnici, care reclamă existența unor persoane care profită de vulnerabilitatea migranților și de nevoia urgentă a acestora de a găsi un adăpost.

Autoritățile cer resurse suplimentare

Sindicatul UGT-Ceuta a solicitat autorităților să asigure resurse suficiente pentru menținerea serviciilor publice și protejarea angajaților. Sindicatul cere, de asemenea, un plan coordonat pentru gestionarea situației și revenirea la normalitate.

Avocatul Poporului din Spania, Ángel Gabilondo, se află în această săptămână în Ceuta pentru a evalua situația umanitară. Acesta urmează să discute cu președintele orașului autonom, Juan Jesús Vivas, și să viziteze Spitalul Universitar din Ceuta.