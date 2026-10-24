Un nou incident la școală, în Vaslui. Un profesor a venit la ore cu un briceag. Directoarea unității de învățământ a alertat autoritățile

Un profesor din localitatea Muntenii de Jos, din județul Vaslui, a intrat la ore cu un briceag asupra sa. Incidentul s-a petrecut miercuri, la o zi după ce elevul de 12 ani din Bistrița a înjunghiat o profesoară și un alt coleg.
„În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au depistat persoana indicată, un bărbat, de 56 de ani. În urma controlului efectuat asupra genții de mână pe care acesta o avea asupra sa, a fost găsit un obiect tăietor-înțepător”, a transmis IPJ Vaslui, la solicitarea MEDIAFAX.
Obiectul a fost ridicat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și fac cercetări acum pentru a afla circumstanțele în care s-a produs evenimentul.
În ultima săptămână, tot mai multe incidente grave au avut loc în școli din toată țara. După cazul din Bistrița, la două zile distanță, un elev din Pitești a atacat un altul cu o macetă.
Din cauza incidentelor repetate, Guvernul a anunțat vineri înăsprirea măsurilor de securitate din școli. În planul pentru combaterea violenței din unitățile de învățământ sunt incluse mai multe schimbări:
În același timp, noul ministru al Educației, Sorin Costreie, anunța că o să urmeze o serie mai amplă de măsuri pentru a reduce numărul incidentelor violente din unitățile de învățământ. Acesta ar lua în calcul inclusiv controale în ghiozdane la intrarea în școală și montarea unor detectoare de metale.
IPJ Vaslui a transmis și un mesaj adresat persoanelor care remarcă astfel de incidente, în unitățile de învățământ.
„Reiterăm importanța sesizării cu promptitudine a poliției cu privire la orice situație care ar putea pune în pericol siguranța elevilor, a cadrelor didactice sau a celorlalți membri ai comunității școlare. Siguranța în mediul educațional reprezintă o responsabilitate comună, iar intervenția autorităților trebuie să se bazeze pe sesizarea faptelor, verificarea acestora și aplicarea legii”, au mai transmis polițiștii.