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Un nou incident la școală, în Vaslui. Un profesor a venit la ore cu un briceag. Directoarea unității de învățământ a alertat autoritățile

Un profesor din Muntenii de Jos, județul Vaslui, a venit la școală cu briceagul. Directoarea unității de învățământ a alertat autoritățile, iar cadrul didactic i s-a deschis un dosar penal.
Un nou incident la școală, în Vaslui. Un profesor a venit la ore cu un briceag. Directoarea unității de învățământ a alertat autoritățile
Imagine cu scop ilustrativ. Foto: DACIANA ILIE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
24 oct. 2026, 13:34, Social
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Un profesor din localitatea Muntenii de Jos, din județul Vaslui, a intrat la ore cu un briceag asupra sa. Incidentul s-a petrecut miercuri, la o zi după ce elevul de 12 ani din Bistrița a înjunghiat o profesoară și un alt coleg.

„În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au depistat persoana indicată, un bărbat, de 56 de ani. În urma controlului efectuat asupra genții de mână pe care acesta o avea asupra sa, a fost găsit un obiect tăietor-înțepător”, a transmis IPJ Vaslui, la solicitarea MEDIAFAX.

Obiectul a fost ridicat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și fac cercetări acum pentru a afla circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Taboul întregit al incidentelor din unitățile de învățământ

În ultima săptămână, tot mai multe incidente grave au avut loc în școli din toată țara. După cazul din Bistrița, la două zile distanță, un elev din Pitești a atacat un altul cu o macetă.

Din cauza incidentelor repetate, Guvernul a anunțat vineri înăsprirea măsurilor de securitate din școli. În planul pentru combaterea violenței din unitățile de învățământ sunt incluse mai multe schimbări:

  • Întărirea pazei la intrare și în incinta școlilor, prin creșterea numărului de paznici și măsuri de supraveghere și control;
  • Operaționalizarea unui mecanism de reacție rapidă format din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale și alte instituții responsabile;
  • Creșterea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea din timp a riscurilor privind violența și radicalizarea copiilor din școli;
  • Revizuirea și întărirea planurilor de pază a unităților de învățământ;
  • Înăsprirea regimului sancționator pentru actele de violență care au loc în spațiul școlar, atât împotriva elevilor, cât și asupra cadrelor didactice;
  • Modificări legislative privind deținerea/introducerea de obiecte interzise în unitățile de învățământ;
  • Demararea unei campanii media pentru prevenirea și descurajarea actelor de violență în școli.

În același timp, noul ministru al Educației, Sorin Costreie, anunța că o să urmeze o serie mai amplă de măsuri pentru a reduce numărul incidentelor violente din unitățile de învățământ. Acesta ar lua în calcul inclusiv controale în ghiozdane la intrarea în școală și montarea unor detectoare de metale.

Îndemnul autorităților

IPJ Vaslui a transmis și un mesaj adresat persoanelor care remarcă astfel de incidente, în unitățile de învățământ.

„Reiterăm importanța sesizării cu promptitudine a poliției cu privire la orice situație care ar putea pune în pericol siguranța elevilor, a cadrelor didactice sau a celorlalți membri ai comunității școlare. Siguranța în mediul educațional reprezintă o responsabilitate comună, iar intervenția autorităților trebuie să se bazeze pe sesizarea faptelor, verificarea acestora și aplicarea legii”, au mai transmis polițiștii.

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