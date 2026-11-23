După o ceartă izbucnită între cei doi, acesta a amenințat-o cu briceagul și a rănit-o în zona brațului, potrivit IPJ Hunedoara.

Incidentul s-a petrecut, sâmbătă dimineață, în jurul orei 05:15.

„Ca urmare a sesizării primite, la fața locului s-a deplasat de îndată un echipaj de poliție, care a identificat o tânără în vârstă de 24 de ani, din municipiul Vulcan. Aceasta a relatat că, în urma unui conflict spontan cu fratele său, în vârstă de 19 ani, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către acesta, iar ulterior ar fi fost rănită la nivelul umărului cu un obiect tăietor – înțepător”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Tânăra a fost dusă cu ambulanța la UPU, pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Duminică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani a decis măsura impunerii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Violența în familie nu trebuie tolerată

Poliția reamintește că violența în familie nu trebuie tolerată sau considerată o problemă strict privată.

„Orice formă de agresiune fizică, amenințare, intimidare sau abuz trebuie semnalată autorităților competente”, transmite IPJ Hunedoara.

În astfel de situații, poliția le recomandă cetățenilor să nu tolereze actele de violență și să solicite sprijinul autorităților încă de la primele acțiuni agresive și violente.

Cei aflați în astfel de situații pot apela numărul unic de urgență 112 atunci când viața, integritatea fizică sau siguranța le sunt puse în pericol.

Persoanele care se confruntă episoade de violență în familie pot solicita ajutorul altor membrii din familie, persoanelor de încredere și al instituțiilor specializate.