BERD finanțează cu până la 31,9 milioane de euro unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

Creditul face parte dintr-un pachet de finanțare senior de până la 367 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al BERD.

Cu o capacitate instalată de 292,5 MW, parcul eolian ar urma să producă anual 673 GWh de energie electrică din surse regenerabile, echivalentul consumului anual de electricitate a circa 600.000 de persoane. Proiectul va reprezenta aproximativ 4% din ținta României privind capacitatea eoliană onshore pentru 2030, contribuind la securitatea energetică și la obiectivele de decarbonizare ale țării.

Garanție din partea Uniunii Europene

Finanțarea BERD beneficiază de o garanție pentru primele pierderi, în valoare de 7,6 milioane de euro, oferită de Uniunea Europeană prin programul InvestEU, menită să mobilizeze investiții private în energia regenerabilă.

BERD colaborează cu Rezolv Energy și la un program de dezvoltare a competențelor în județul Constanța, susținut printr-un grant de cooperare tehnică finanțat prin InvestEU. Programul va fi derulat împreună cu instituții de învățământ locale și va oferi, până în 2030, pregătire acreditată în domeniul energiei eoliene și în domenii conexe pentru cel puțin 100 de persoane.

Inițiativa urmărește și creșterea participării femeilor în sector, acestea urmând să reprezinte cel puțin 30% dintre participanți. Programul include, de asemenea, măsuri de prevenire și combatere a violenței și hărțuirii de gen la locul de muncă.

Mai multă securitate energetică

Investiția vine într-un moment în care România accelerează instalarea de capacități regenerabile pentru a-și consolida securitatea energetică și a-și diversifica mixul energetic. Prin creșterea producției interne de electricitate verde, proiectul va contribui la reducerea dependenței de combustibili din import și de surse cu emisii mai mari de carbon, sporind totodată reziliența sistemului energetic național.

Proiectul este dezvoltat de Rezolv Energy, companie din domeniul energiei regenerabile susținută de Actis și Mubadala. Din 2024, BERD a investit alături de Rezolv Energy în mai multe proiecte din România, printre care parcul eolian Vifor și proiectul fotovoltaic Dama Solar.

BERD este un important investitor instituțional în România. De la începerea operațiunilor în țară, în 1991, banca a investit peste 12,9 miliarde de euro în 609 proiecte, majoritatea în sectorul privat. Din 2024, instituția a direcționat peste 700 de milioane de euro către mai mult de 15 proiecte energetice din România, care susțin peste 4,5 GW de capacitate regenerabilă.