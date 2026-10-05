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România va avea unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa. BEI acordă o finanțare de 100 de milioane de euro

România va găzdui unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa, cu o capacitate de aproximativ 1,3 GW. Proiectul Dama Solar, dezvoltat în județul Arad, presupune o investiție totală estimată la 728 de milioane de euro.
România va avea unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa. BEI acordă o finanțare de 100 de milioane de euro
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 oct. 2026, 09:08, Economic
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Dama Solar va fi construit în vestul României și, odată pus în funcțiune, ar urma să producă anual suficientă energie electrică pentru a acoperi consumul a peste 280.000 de gospodării, echivalentul unei populații de aproape un milion de persoane, potrivit informațiilor anunțate de Banca Europeană de Investiții (BEI).

Energia produsă va fi introdusă în sistemul energetic național prin conectarea centralei la rețeaua de înaltă tensiune.

Proiectul este dezvoltat de Rezolv Energy, producător independent de energie regenerabilă lansat în 2022, care deține un portofoliu de proiecte de aproximativ 2,8 GW în Europa de Sud-Est.

BEI acordă 100 de milioane de euro

Din investiția totală estimată la 728 de milioane de euro, Banca Europeană de Investiții va asigura o finanțare de 100 de milioane de euro.

Reprezentanții BEI susțin că proiectul va contribui simultan la creșterea producției de energie regenerabilă, consolidarea securității energetice a României și dezvoltarea economică a regiunii.

Dama Solar beneficiază și de două Contracte pentru Diferență cu o durată de 15 ani, care acoperă 520 MW din capacitatea proiectului. Restul energiei produse ar urma să fie vândut pe piață și către clienți comerciali și industriali, inclusiv prin contracte pe termen lung.

Peste 1.500 de locuri de muncă în perioada de vârf

Investiția ar urma să aibă un impact important și asupra economiei locale. BEI estimează că proiectul va necesita, în perioada de vârf a lucrărilor din următorii trei ani, aproximativ 1.500 de angajați.

Construcția și activitățile conexe ar urma să genereze suplimentar activitate economică în județul Arad, regiune inclusă în politica europeană de coeziune.

O rezervație naturală de 82 de hectare, inclusă în proiect

Investiția nu se limitează la instalarea panourilor fotovoltaice. Planurile prevăd amenajarea unei suprafețe de 82 de hectare pentru refacerea naturii.

O parte a terenurilor agricole de calitate inferioară va fi transformată din nou în pășune, iar vegetația va fi gestionată inclusiv prin pășunatul oilor. Măsura urmărește refacerea habitatelor de stepă degradate și crearea unor condiții favorabile pentru fauna sălbatică și speciile protejate de păsări.

Cu o capacitate instalată de aproximativ 1,3 GW, Dama Solar ar urma să devină un proiect important în strategia României de extindere a producției de energie regenerabilă. Investiția poate contribui, potrivit BEI, atât la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și la diminuarea dependenței energetice prin creșterea cantității de electricitate produsă în țară.

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