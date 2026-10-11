Rusia a bombardat o centrală electrică din Harkov la scurt timp după ce Trump a anunțat un armistițiu energetic. Trei morți și zeci de răniți în atacurile rusești

Centrala de cogenerare CHP-5, una dintre instalațiile importante pentru alimentarea cu energie a orașului Harkov, a fost lovită de forțele ruse, a declarat Zelenski în jurul orei locale 20:00, potrivit Kyiv Independent.

„Chiar acum a avut loc un atac asupra CHP-5 din Harkov, asupra infrastructurii energetice a orașului”, a declarat președintele ucrainean.

Administrația Prezidențială de la Kiev a confirmat că bombardamentul s-a produs după ce Donald Trump anunțase public intrarea în vigoare a armistițiului energetic.

Un magazin alimentar, lovit de o rachetă. Trei oameni au murit

În aceeași seară, o rachetă rusească a lovit un magazin alimentar din apropierea orașului Harkov.

Guvernatorul regional Oleh Sîniehubov a anunțat inițial trei persoane decedate și nouă rănite, inclusiv doi copii. Bilanțul răniților a crescut ulterior la 20, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Imaginile de la locul atacului arată clădiri grav avariate, vehicule distruse și echipe de intervenție care caută victime și îndepărtează resturile.

Atacul asupra magazinului este distinct de bombardarea centralei energetice, dar ambele incidente au avut loc în contextul continuării operațiunilor militare rusești după anunțul de la Washington.

Trump a anunțat încetarea atacurilor energetice. Zelenski spune că nu știa nimic

Cu numai câteva ore înainte, Donald Trump prezentase ceea ce părea să fie un progres diplomatic important în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”, a scris președintele american pe platforma Truth Social.

Trump nu a explicat cum a fost negociat acordul, care sunt infrastructurile protejate sau ce mecanisme ar urma să asigure respectarea acestuia.

Mai mult, nici Moscova, nici Kievul nu confirmaseră oficial existența unui acord bilateral în momentul anunțului.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru Kyiv Independent că autoritățile de la Kiev nu aveau informații despre armistițiul prezentat de președintele american.

Într-un interviu acordat publicației Axios după anunțul lui Trump, Zelenski a avut o reacție care a arătat că înțelegerea nu fusese comunicată clar părții ucrainene.

„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, vă rugăm să ne spuneți când începe armistițiul. Suntem pregătiți și îl vom accepta”, a declarat liderul ucrainean.

Peste 200 de atacuri asupra infrastructurii electrice într-o singură săptămână

Potrivit datelor prezentate de Zelenski, Rusia a efectuat în ultima săptămână peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina.

Alte 17 atacuri au vizat infrastructura de petrol și gaze.

Președintele ucrainean a susținut că bombardamentele rusești din această perioadă au provocat peste 150 de morți și mai mult de 700 de răniți.

Infrastructura energetică reprezintă una dintre principalele ținte ale campaniei militare rusești, în special înaintea sezonului rece, când întreruperile de electricitate și încălzire pot afecta milioane de civili.

Pe 9 octombrie, atacurile rusești asupra rețelei energetice au provocat întreruperi de urgență ale alimentării cu electricitate la Kiev și în alte regiuni ale țării.

Miza din spatele armistițiului: rafinăriile rusești și prețul carburanților din SUA

Anunțul lui Trump vine pe fondul unei dispute tot mai puternice dintre Washington și Kiev privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat loviturile cu drone asupra infrastructurii petroliere rusești, încercând să reducă veniturile Moscovei și capacitatea acesteia de a alimenta efortul de război.

Administrația americană consideră însă că aceste atacuri contribuie la creșterea prețurilor combustibililor, inclusiv pe piața din Statele Unite.

Vineri, Donald Trump a anunțat o înțelegere cu Vladimir Putin pentru facilitarea comercializării motorinei rusești, inclusiv prin relaxarea unor restricții, decizie criticată de Kiev și de mai mulți aliați europeni.

Zelenski a avertizat că veniturile suplimentare obținute de Rusia din exporturile energetice ar putea finanța continuarea războiului.

Disputa are și o importantă dimensiune politică internă americană. În perspectiva alegerilor pentru Congres din noiembrie, prețurile combustibililor reprezintă o problemă sensibilă pentru administrația Trump, care a promis reducerea costurilor energiei.

Potrivit Axios, propunerea americană de armistițiu a vizat inclusiv oprirea atacurilor reciproce asupra rafinăriilor. Kievul insistă însă ca o asemenea înțelegere să protejeze și centralele electrice și celelalte instalații energetice ucrainene.

Trump cere schimbarea lui Zelenski. Liderul ucrainean acceptă alegeri dacă există o încetare a focului

Cu o zi înaintea anunțului privind armistițiul, Donald Trump a cerut public Ucrainei să își aleagă un nou președinte, acuzându-l pe Zelenski că nu reușește să încheie un acord cu Rusia.

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a declarat Trump sâmbătă.

Într-un interviu acordat duminică postului ABC News, Zelenski a răspuns indirect presiunilor americane, declarând că ar putea pregăti organizarea unor alegeri prezidențiale dacă Rusia ar accepta o încetare a focului de aproximativ două luni.