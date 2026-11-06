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Eurostat: România și Germania au înregistrat cele mai mari scăderi ale vânzărilor cu amănuntul din UE

Volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut cu 0,6% în Uniunea Europeană și cu 0,7% în zona euro în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă. Germania și România au înregistrat cele mai mari scăderi, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.
Eurostat: România și Germania au înregistrat cele mai mari scăderi ale vânzărilor cu amănuntul din UE
Iulian Moşneagu
06 nov. 2026, 16:48, Economic
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În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, cele mai mari scăderi lunare ale volumului vânzărilor cu amănuntul au fost înregistrate în Germania (-2%), România (-1,3%) și Portugalia (-0,9%).

La polul opus, cele mai mari creșteri au fost raportate în Luxemburg (+5,3%), Slovacia (+2,2%) și Malta (+1,5%).

La nivelul Uniunii Europene, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,4%, iar cele de produse nealimentare, cu excepția carburanților, cu 1%. În schimb, vânzările de carburanți în magazine specializate au crescut cu 0,1%.

România, pe locul doi în UE și la scăderea anuală a vânzărilor

Comparativ cu septembrie 2025, volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 0,4% în zona euro.

Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Cipru (+7,6%), Suedia (+6,9%) și Bulgaria (+5,7%).

În schimb, cele mai mari scăderi au fost raportate în Germania (-2,4%), România (-2,3%) și Spania (-1,5%).

La nivelul UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1%, iar cele de produse nealimentare, cu excepția carburanților, cu 1,2%. Vânzările de carburanți în magazine specializate au scăzut cu 2,3%, potrivit Eurostat.

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