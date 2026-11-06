Eurostat: România și Germania au înregistrat cele mai mari scăderi ale vânzărilor cu amănuntul din UE

În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, cele mai mari scăderi lunare ale volumului vânzărilor cu amănuntul au fost înregistrate în Germania (-2%), România (-1,3%) și Portugalia (-0,9%).

La polul opus, cele mai mari creșteri au fost raportate în Luxemburg (+5,3%), Slovacia (+2,2%) și Malta (+1,5%).

La nivelul Uniunii Europene, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,4%, iar cele de produse nealimentare, cu excepția carburanților, cu 1%. În schimb, vânzările de carburanți în magazine specializate au crescut cu 0,1%.

România, pe locul doi în UE și la scăderea anuală a vânzărilor

Comparativ cu septembrie 2025, volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 0,4% în zona euro.

Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Cipru (+7,6%), Suedia (+6,9%) și Bulgaria (+5,7%).

În schimb, cele mai mari scăderi au fost raportate în Germania (-2,4%), România (-2,3%) și Spania (-1,5%).

La nivelul UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1%, iar cele de produse nealimentare, cu excepția carburanților, cu 1,2%. Vânzările de carburanți în magazine specializate au scăzut cu 2,3%, potrivit Eurostat.