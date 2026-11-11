Prima pagină » Știrile zilei » Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Compania este amenințată de faliment

Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Compania este amenințată de faliment

Societatea de Transport București (STB) a început o amplă reorganizare, care presupune concedieri colective și eliminarea a peste 1.700 de posturi. Administratorii judiciari avertizează că situația financiară a companiei este critică.
Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Compania este amenințată de faliment
Maria Miron
11 nov. 2026, 12:20, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Societatea de Transport București (STB) a transmis miercuri 796 de preavize de concediere, în încercarea de a reduce cheltuielile și de a evita falimentul. Alte 919 posturi vacante vor fi eliminate din organigramă, astfel încât numărul total al posturilor desființate ajunge la 1.715. La finalul reorganizării, în STB urmează să rămână 8.428 de posturi.

Anunțul a fost făcut de Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency.

Datorii de peste 3 miliarde de lei și pierderi uriașe

STB are datorii de peste 3 miliarde de lei și a acumulat pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului 2026, a transmis Remus Borza. Compania are și un deficit de 67 de milioane de lei în disponibilitățile financiare, raportat la obligațiile sale imediate.

În plus, cheltuielile anuale cu personalul se ridică la 1,2 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 70% din veniturile societății.

„Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul”, a declarat Remus Borza.

Ce posturi vor fi desființate

Potrivit lui Remus Borza, concedierile au în vedere atât posturi care nu mai sunt necesare companiei, cât și categorii de angajați al căror număr este considerat prea mare în raport cu activitatea STB.

Printre posturile care vor fi desființate se numără 24 de posturi de curier, 17 de statistician, 44 de operator introducere și validare date, 12 de fochist și 13 de referent cu studii medii.

De asemenea, vor fi eliminate 58 de posturi de casier, 28 de economist și contabil, 37 de sudor, 69 de lăcătuș mecanic, 10 de electrician de întreținere, 16 de mecanic auto și 30 de referent de specialitate.

Numărul consilierilor juridici va fi redus cu șapte posturi, din cele 40 existente.

Concedierile colective îi vizează și pe șoferii de autobuze și troleibuze, precum și pe vatmani. Au fost emise 120 de preavize pentru șoferi, dintr-un total de 3.508 de posturi, și 50 de preavize pentru vatmani, din 850 de posturi.

Potrivit lui Remus Borza, printre angajații care au primit preavize se numără persoane cu abateri disciplinare, cercetate penal pentru furt de combustibil, declarate inapte medical sau depistate sub influența alcoolului.

Acesta susține că unii angajați au abuzat de concedii medicale, deși nu aveau probleme de sănătate reale, și au lucrat în această perioadă pentru agenții de turism sau alte companii de transport persoane.

STB: Concedierile nu vor perturba transportul public

Reprezentantul administratorilor judiciari a transmis că eliminarea celor 170 de posturi de șoferi și vatmani nu va perturba programul de transport.

STB pune zilnic în circulație aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, deservite de 4.358 de șoferi și vatmani.

Borza susține că măsurile de digitalizare și eficientizare vor permite creșterea frecvenței vehiculelor, în special la orele de vârf, și reducerea timpilor de așteptare în stații.

Salarii compensatorii de până la 40.000 de lei

Angajații concediați vor primi salarii compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechime.

Remus Borza a precizat că sindicatul reprezentativ din STB a fost consultat pe parcursul întregului procesului de restructurare.

Reprezentantul administratorilor judiciari a transmis și un avertisment privind continuarea reorganizării companiei.

„Reiterez încă o dată avertismentul pe care l-am lansat public încă din 9 septembrie 2026: toleranță zero pentru lene, hoție și prostie. Curățenia în STB va continua!”, a declarat Borza.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Cu cât ar putea crește facturile la energie. Laurențiu Urluescu, AFEER: „Se va vedea în facturi oprirea reactoarelor de la Cernavodă”
Libertatea
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor