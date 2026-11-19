„Speranța moare ultima” atunci când vine vorba despre banii europeni. Ministerul Dezvoltării a purtat discuții cu reprezentanții Comisiei Europene despre proiectele restante sau cele care nu au fost însoțite de o documentație completă, toate care făceau parte din PNRR.

„Aici mai încercăm să mai dăm o serie de explicații, posibil să mai recuperăm. Avem o a treia categorie, unde investițiile sau reformele sunt făcute, însă România nu a reușit până în acest moment să convingă Comisia Europeană prin documente că a făcut aceste investiții sau calitatea documentelor nu este neapărat îndoielnică, nu este la nivelul la care se aștepta Comisia Europeană”, a explicat Mihai Ghigiu, în interviul acordat Adevărul.

În urma ultimelor discuții cu oficialii, ministrul spunea că România ar urma să piardă aproape 3,4 miliarde de euro, bani aferenți proiectelor de investiții care nu aveau o documentație justificativă.

Două mari reforme asumate de două Guverne consecutive nu au reușit să fie finalizate: Legea Salarizării și reforma decarbonizării. Astfel, cele două însumează aproape un miliard de euro, bani care nu vor mai putea fi recuperați din PNRR.

„Apoi avem zone în care suntem penalizați, în care avem un orizont de așteptare să recuperăm ceva din ele și apoi avem toată această parte de documente pe care nu le avem unde noi vom face tot ceea ce depinde de noi și sunt optimist că vom recupera majoritatea banilor”, a mai explicat social-democratul.

Scrisoare către Ursula. Ghigiu: Nu spune „nu”

Mihai Ghigiu a mai dezvăluit ca răspunsul final privind suma pe care România o primește înapoi în urma PNRR va fi primit în luna martie.

„Sumele care sunt ok sau jaloanele care sunt ok, sumele vor intra în acest an, probabil în jur de 20-21 decembrie. Se vor vedea în bugetul pe acest an. Urmând ca celelalte să fie cele suspendate, probabil să avem un răspuns în luna martie, mai mult sau mai puțin. Deci cumva ar cam trebui să ne luăm adio de la vreo 30% din banii din PNRR”, a mai spus ministrul Investițiilor.

Ghigiu a mai susținut că Ministerul Investițiilor va face tot posibilul ca banii din Planul Național de Redresare și Reziliență să fie recuperați, într-un procent cât mai mare. Totuși, Comisia Europeană a fost sceptică.

Ce bani primește România în 2027 de la UE

După terminarea PNRR, care a asigurat sumele necesare investițiilor din ultimii ani, ministrul anunță că următoarele vor fi acoperite parțial din banii europeni din fondul de coeziune.

„Pentru la anul avem fondurile de coeziune. Și aici suntem la un procent, nu e extraordinar, nu e foarte rău, dar nu e un procent extraordinar de absorbție. Ne apropiem, sau la finalul acestui an ne vom apropia pentru autoritățile de management, adică pentru fondurile gestionate direct de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ne vom apropia undeva de 40% absorție. Iar în zona de agenții de dezvoltare regională, acele 8 ADR-uri pe care le știți, acolo procentul, din păcate, este mai mic”, a concluzionat ministrul.

Uniunea Europeană își stabilește în această perioadă bugetul pentru următorii 10 ani, începând din 2028. România se află la masa negocierilor privind banii europeni, însă țările membre nu au ajuns, până acum, la un acord.