Turiștii care vor să viziteze Veneția ar putea plăti până la 20 de euro pentru a intra în oraș, de patru ori mai mult decât tariful minim practicat în prezent.
Propunerea aparține partidului Frații Italiei, formațiunea premierului Giorgia Meloni, și a fost inclusă într-un amendament la legea bugetului.
În prezent, taxa de acces în Veneția este de 5 sau 10 euro, în funcție de momentul în care vizitatorii își fac rezervarea.
Măsura se aplică în anumite zile, în special în perioadele cu mulți turiști, și face parte dintr-un sistem introdus de autoritățile locale pentru a gestiona numărul vizitatorilor. Continuarea pe Mediafax Italia.