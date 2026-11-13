Super Mario Galaxia Filmul este disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime în România din 14 noiembrie

Aventura cinematografică intergalactică a anului continuă. Fanii se pot bucura acum de Super Mario Galaxia Filmul, animația semnată de Nintendo și Illumination care a cucerit box office-ul la nivel global. Îndrăgita continuare pentru întreaga familie, care aduce din nou pe ecran personajele emblematice din universul Super Mario, va putea fi urmărită în exclusivitate pe SkyShowtime din 14 noiembrie.

În Super Mario Galaxia Filmul, Mario și Luigi rezolvă problemele de zi cu zi din Regatul Ciupercilor, cu atitudinea lor inconfundabilă „let’s-a-go”. Cei doi își fac un nou prieten, pe Yoshi, încearcă să-l transforme pe Bowser, acum în miniatură, și așteaptă cu nerăbdare petrecerea aniversară a lui Peach. Un apel de ajutor trimite echipa prin galaxie, spre lumi noi, pericole neașteptate și personaje emblematice precum Rosalina și Bowser Jr.

Super Mario Galaxia Filmul marchează revenirea regizorilor nominalizați la Globul de Aur® Aaron Horvath și Michael Jelenic (colaboratori la Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies), precum și a scenaristului Matthew Fogel (Minions: The Rise of Gru). Filmul este produs de Chris Meledrandri, p.g.a., fondatorul și CEO-ul Illumination, nominalizat la Oscar®, și de Shigeru Miyamoto, Representative Director and Fellow las Nintendo, creatorul lui Mario.

Super Mario Galaxia Filmul se alătură bibliotecii tot mai extinse de titluri pentru familii disponibile pentru vizionare pe SkyShowtime, printre care Cum să îți dresezi dragonul (2025), Băieții Răi 2, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants și Vrăjitoarele: Partea a II-a.

SkyShowtime este disponibil direct pentru consumatori prin aplicația SkyShowtime pe dispozitive Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, Samsung Smart TV, precum și pe Amazon Fire TV și Prime Video Channels în piețe selectate. De asemenea, este disponibil prin intermediul site-ului www.skyshowtime.com.

Prețul lunar pentru abonamentul Standard cu reclame de la SkyShowtime este de 4,99 euro, prețul lunar al abonamentului Standard este de 6,99 euro, iar prețul lunar al abonamentului Premium este de 9,99 euro.

SkyShowtime este disponibil și prin furnizori de televiziune selectați în unele piețe.

Despre SkyShowtime

SkyShowtime este cel mai nou serviciu de streaming din Europa. O asociere a Comcast și Paramount, a Skydance Corporation, SkyShowtime reunește cele mai bune programe de divertisment de la Hollywood și locale.

Începând cu filme și seriale originale de la brandurile emblematice Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock, până la seriale SkyShowtime Originals, SkyShowtime este noua casă a divertismentului premium din Europa.

Lansat în 2023 pe toate piețele în care este prezent, SkyShowtime este disponibil în: Albania, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Finlanda, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. Serviciul este disponibil prin intermediul unor furnizori de televiziune selectați în anumite piețe, dar și pe dispozitivele Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, televizoare inteligente Samsung, precum și Amazon Fire TV și Prime Video Channels în piețe selectate. De asemenea, este disponibil prin intermediul site-ului său web www.skyshowtime.com.