Zalando aduce recomandările de mărime în AI Assistant, pe baza propriilor date și a expertizei sale

Pe măsură ce tehnologiile bazate pe agenți AI evoluează, Zalando investește în dezvoltarea Assistant-ului pentru a oferi o experiență tot mai personalizată în zona de modă și lifestyle. Acesta combină modele lingvistice avansate, tehnologia AI proprie și date detaliate despre clienți, într-o abordare pe care Zalando o numește „Lifestyle AI”.

În acest an, 22 de milioane de clienți au utilizat Zalando Assistant, oferind companiei o înțelegere tot mai bună a modului în care aceștia folosesc inteligența artificială atunci când fac cumpărături și a felului în care experiența lor poate deveni mai personalizată.

Recomandările de mărime sunt cea mai nouă funcționalitate a Assistant-ului și au la bază peste 10.000 de tabele de mărimi, informații despre produse, istoric al achizițiilor și feedback din partea clienților privind potrivirea articolelor, pentru a-i ajuta să găsească mărimea potrivită direct în cadrul conversației.

Pe măsură ce agenții AI devin o nouă modalitate prin care oamenii descoperă și cumpără produse, Zalando investește în dezvoltarea AI Assistant, cu obiectivul de a oferi o experiență tot mai personalizată în zona de modă și lifestyle. În acest an, 22 de milioane de persoane au utilizat Zalando Assistant, față de puțin peste 2 milioane care îl încercaseră de la lansare până la începutul anului 2025. Odată cu dezvoltarea sa, Assistant-ul a devenit tot mai specializat în modă și lifestyle. Modelele AI proprii Zalando stau la baza funcțiilor de căutare a produselor, recomandărilor, descoperirii vizuale și, acum, recomandărilor de mărime. Acestea valorifică 18 ani de experiență în e-commerce-ul de modă din Europa și un volum extins de date specifice industriei, inclusiv informații provenite de la 53 de milioane de clienți. Conversațiile cu Assistant-ul sunt susținute de modelele lingvistice dezvoltate de OpenAI și de alte modele AI de top.

Size Advice, cea mai nouă funcționalitate a Zalando Assistant, le oferă clienților recomandări de mărime, ajutându-i să găsească produse care nu doar corespund preferințelor lor, ci sunt disponibile și în mărimea potrivită. Tehnologia din spatele acestei funcționalități este dezvoltată de Zalando încă din 2018 și include peste 10.000 de tabele de mărimi, care acoperă sute de sisteme diferite. Însă tabelele de mărimi nu sunt suficiente pentru a identifica cea mai bună potrivire. Pentru a personaliza și simplifica alegerea mărimii, Zalando combină datele despre produse cu informații precum istoricul achizițiilor și al retururilor, măsurătorile corporale și feedbackul clienților privind potrivirea articolelor. Recomandările de mărime acoperă deja aproximativ 70% din oferta Zalando, iar prioritizarea produselor disponibile în mărimea potrivită a dus la o creștere cu 4% a ratei de adăugare în coș în testele A/B.

Graeme Smith, SVP, Chief Technology Officer la Zalando, declară: „Inteligența artificială schimbă modul în care oamenii descoperă moda, iar noi ne dorim ca Zalando să fie punctul de plecare al acestei experiențe. Zalando Assistant joacă un rol important în viziunea noastră mai amplă de «Lifestyle AI». Gândiți-vă la el ca la o componentă inteligentă integrată în întreaga experiență Zalando: în timp, ajunge să te cunoască, de la gusturile și mărimea ta până la ocaziile pentru care faci cumpărături și ceea ce ai nevoie în acel moment. Fie că discuți cu Assistant-ul, explorezi Feed-ul sau cauți ceva anume, fiecare interacțiune ne ajută să te cunoaștem mai bine. Folosim aceste informații pentru a crea o experiență care să funcționeze ca un adevărat asistent pentru modă și lifestyle, unul care te cunoaște și care înțelege în profunzime acest univers.”

Comunicatul de presă integral, în limba engleză, este disponibil aici.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este principala platformă tehnologică europeană pentru fashion și lifestyle. Grupul Zalando conectează 63 de milioane de clienți activi cu peste 7.000 de branduri în 29 de piețe. Operațiunile noastre se bazează pe o platformă unică de date și infrastructură susținută de inteligență artificială. Pentru clienții noștri, abordarea multi-app – care include Zalando, ABOUT YOU și Lounge by Zalando – oferă o experiență de cumpărături inspirațională și puternic personalizată, adaptată diferitelor nevoi și preferințe ale utilizatorilor. Pentru partenerii noștri, construim sistemul de operare pentru e-commerce. Prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, punem la dispoziția brandurilor și retailerilor infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii, permițându-le să își extindă și să își dezvolte afacerile fără dificultăți pe piețe internaționale.

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