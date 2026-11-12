AIMA Life se lansează în România cu o abordare integrată care redefinește echilibrul personal

Fondat de Alexandra Constantinescu, proiectul conectează oamenii cu specialiști și resurse adaptate nevoilor lor, pornind de la o evaluare online gratuită.

AIMA Life, ecosistemul de wellbeing construit în jurul a șapte piloni — Somn, Stres, Nutriție, Vitalitate, Claritate, Comunitate și Ritualuri — s-a lansat oficial pe 11 noiembrie 2026, la POT Stories, în București. Evenimentul, cu tema „omul ca întreg”, a reunit aproximativ 80 de medici, terapeuți, specialiști și lideri din mediul de business, alături de actorul Marius Manole.

O lansare dedicată omului ca întreg

Evenimentul a inclus conversații moderate de Mădălina Samoilă, fondatoarea Speaking Concept, cu Dr. Adrian Stănescu, Dr. Ioana Berciu, Dr. Ovidiu Tudor, Dr. Sebastian Pavel, Ileana Badiu, Cristina Nicolescu și Bianca Pasat. Florentina Opriș a deschis un panel despre „Trup și suflet”, iar Marius Manole a vorbit despre fragmentare și echilibru. Lansarea a fost susținută de parteneri care împărtășesc aceeași viziune asupra stării de bine: Namaruna, concept store cu obiecte cu semnificație și mici ritualuri, Velina, accesorii din mătase naturală pentru somn, Bett’r Food, gustări și alimente fără zahăr adăugat, și Inari Spa.

Inițiatoarea proiectului, Alexandra Constantinescu, are peste 20 de ani de experiență în vânzări și business development. Prin AIMA Life, aduce în același ecosistem specialiști din domenii complementare, resurse practice și o comunitate dedicată echilibrului personal. Proiectul pornește de la o nevoie simplă: aceea de a găsi mai ușor legăturile dintre soluțiile disponibile pentru starea de bine.

În centrul proiectului se află ideea că echilibrul personal are nevoie de continuitate: de la înțelegerea propriilor nevoi la alegerea unui sprijin potrivit și integrarea unor obiceiuri în viața de zi cu zi. AIMA urmărește să facă acest parcurs mai ușor de înțeles și de urmat.

Somnul, stresul, alimentația și energia se influențează reciproc, însă sprijinul pentru fiecare dintre aceste nevoi este adesea căutat separat. AIMA propune o perspectivă integrată și pași concreți, adaptați inclusiv timpului, bugetului și energiei de care dispune fiecare persoană.

De la evaluare la recomandări personalizate

Punctul de pornire este Aima Compass, o evaluare online gratuită, de aproximativ cinci minute. Aceasta oferă o hartă personală a echilibrului, cu un scor pentru fiecare pilon și resurse recomandate: ghiduri, programe practice, ateliere sau întâlniri cu specialiști. Evaluarea poate fi reluată la fiecare 30 de zile, pentru urmărirea progresului și actualizarea recomandărilor.

Resursele propuse includ planuri de transformare, ghiduri aprofundate, jurnale și trackere, programe Reset dedicate somnului, stresului și nutriției, precum și întâlniri cu specialiști din rețea. Recomandările țin cont și de etapa de viață, de la perimenopauză și menopauză la andropauză, precum și de obiective legate de longevitate sau performanță. Astfel, persoane cu nevoi similare pot primi recomandări diferite, în funcție de contextul lor personal.

Rețeaua AIMA reunește medici, psihoterapeuți, nutriționiști și instructori de mișcare, selectați după criterii specifice fiecărui pilon. Specialiștii acoperă trei direcții complementare: clinică, somatică și de stil de viață. Colaborarea dintre ei susține abordarea nevoilor care implică mai multe domenii ale stării de bine.

Alături de somn, nutriție și mișcare, platforma include dimensiuni precum comunitatea, claritatea și ritualurile cotidiene. Acestea completează perspectiva asupra stării de bine cu atenția acordată relațiilor, sensului personal și felului în care oamenii își organizează viața de zi cu zi.

AIMA funcționează pe două niveluri. Cei șapte piloni oferă o hartă clară și ușor de urmat a stării de bine. Pentru cei care își doresc să meargă mai în profunzime, AIMA propune și 13 straturi profunde, care deschid o explorare mai atentă a propriei persoane, de la terapii somatice și alinierea cu fazele lunii la numerologie, astrologie și feng shui. Astfel, fiecare om poate alege cât de departe vrea să meargă: de la pași simpli, pentru ziua de mâine, la o muncă mai amplă cu sine.

Evaluarea Aima Compass este disponibilă pe aima.life, unde sunt deschise și înscrierile pe lista de așteptare pentru viitoarea aplicație AIMA. Specialiștii pot aplica pentru a se alătura rețelei, iar companiile pot accesa programele pentru echipe prin Aima Collective.