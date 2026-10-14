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Noi teste militare în Coreea de Nord. Rachete strategice de croazieră, lansate de pe submarine

Coreea de Nord a testat două tipuri de rachete strategice de croazieră lansate de pe submarine, pentru a verifica capacitățile operaționale ale marinei militare și fiabilitatea mijloacelor de descurajare. Testele au avut loc în apele din apropierea coastei estice a țării.
Noi teste militare în Coreea de Nord. Rachete strategice de croazieră, lansate de pe submarine
Sursa foto: Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
15 oct. 2026, 00:53, Știri externe
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Coreea de Nord a anunțat că a testat miercuri două tipuri de rachete strategice de croazieră lansate de pe submarine, pentru a verifica capacitatea marinei militare de a-și îndeplini misiunile și fiabilitatea mijloacelor de descurajare militară, potrivit Reuters.

Potrivit agenției de presă de stat KCNA, care a relatat joi despre teste, lansările au avut loc în apele din apropierea coastei estice a Coreei de Nord, sub observația unor ofițeri militari de rang înalt.

Agenția nu a oferit alte detalii despre rachete sau despre lansări, precizând doar că testele nu au avut efecte negative asupra securității țărilor vecine.

Dezvoltarea submarinelor capabile să lanseze rachete, o prioritate pentru Kim Jong Un

Coreea de Nord a continuat dezvoltarea submarinelor moderne capabile să lanseze rachete, precum și a rachetelor balistice și de croazieră. Țara a efectuat lansări de testare de pe diferite platforme, inclusiv de pe un submarin învechit.

Cu toate acestea, nu se consideră că Phenianul ar fi introdus încă în serviciul operațional complet un submarin modern capabil să lanseze rachete.

Acest obiectiv reprezintă una dintre principalele priorități militare ale liderului nord-coreean Kim Jong Un, care a supravegheat dezvoltarea unei game variate de rachete strategice balistice și de croazieră.

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