Un nou rege își face apariția în Frisco King, disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime în România din 21 decembrie

Samuel L. Jackson revine în rolul lui Russell Lee Washington Jr. în Frisco King, noul și mult așteptatul serial original semnat de Taylor Sheridan, care extinde universul Tulsa King. Domnia sa începe cu două episoade disponibile din 21 decembrie, urmate de noi episoade săptămânal, în exclusivitate pe SkyShowtime în România. Sezonul patru din Tulsa King va fi, de asemenea, disponibil pentru vizionare pe platformă din 22 octombrie.

Scris de Taylor Sheridan, Frisco King urmărește povestea experimentatului gangster din New Orleans, Lee Washington, care ajunge în Frisco, Texas, și descoperă un paradis al escrocilor ascuns sub suprafața impecabilă a suburbiilor americane. Recrutând un protejat ambițios, un șofer loial și o rețea tot mai mare de parteneri excentrici, Lee transformă micile escrocherii în afaceri de amploare. Însă fiecare nouă lovitură ridică miza, iar pe măsură ce influența sa crește, sporesc și riscurile, obligându-l să rămână mereu cu un pas înainte. Pentru că Frisco poate că nu știe încă, dar noul său rege a sosit.

Alături de Samuel L. Jackson, din distribuția serialului fac parte Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate și Savanna Gann, cu o apariție specială a lui Sylvester Stallone.

Produs de Paramount Television Studios și 101 Studios, Frisco King îi are ca producători executivi pe nominalizații la Oscar Taylor Sheridan, Sylvester Stallone și Samuel L. Jackson. David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, LaTanya Richardson Jackson și Keith Cox sunt, de asemenea, producători executivi. Pe lângă rolul de producători executivi, Christina Alexandra Voros și Michael Friedman au regizat fiecare câte patru episoade, Voros semnând și regia episodului pilot. Citeşte comunicatul integral AICI