Trick or treat: Dexter se întoarce în sezonul doi din Dexter®: Resurrection (Dexter: Renașterea), disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime din 31 octombrie

La două decenii de la debutul său criminal, Dexter continuă să trăiască după Cod. De Halloween, acesta revine într-un nou sezon din Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea), având premiera pe SkyShowtime pe 31 octombrie, cu episoade noi disponibile săptămânal.

Cu Michael C. Hall, câștigător al premiilor Screen Actors Guild® și Globul de Aur (Dexter®, Six Feet Under), în rolul principal al lui Dexter Morgan, noul sezon va fi disponibil chiar de Halloween și de aniversarea a 20 de ani a francizei. Creat de Clyde Phillips, showrunnerul și producătorul executiv nominalizat la premiile Emmy, sezonul doi al serialului de succes îl surprinde pe Dexter Morgan (Michael C. Hall) prins între doi criminali – unul cu o notorietate construită de-a lungul deceniilor și o viață întreagă de crime în spate, iar celălalt un tânăr criminal care terorizează New York-ul în moduri nemaivăzute. În același timp, Dexter se confruntă cu un adversar nou și neașteptat: criza vârstei de mijloc. Harrison (Jack Alcott) își continuă propria misiune în căutarea dreptății, în timp ce tatăl și fiul se confruntă cu cel mai întunecat capitol de până acum.

Alături de Hall, în distribuție revin Uma Thurman, nominalizată la Oscar și câștigătoare a Globului de Aur, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington și James Remar.

Dan Stevens, Bokeem Woodbine, câștigător al premiului Emmy, Nona Parker Johnson și Brian Cox, câștigător al premiilor Emmy, Olivier și Globul de Aur, se alătură sezonului doi în roluri principale. Krysten Ritter revine într-un rol special, iar Gabriel Luna se alătură distribuției ca invitat special în acest sezon.

Produs de Paramount Television Studios și Counterpart Studios, Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) îi are ca producători executivi pe Clyde Phillips, care este și showrunner, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez și Lilly Burns. Printre producătorii executivi se mai numără John Goldwyn și Sara Colleton, alături de Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean & Katrina Mathewson. Serialul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

Toate sezoanele Dexter, Dexter®: New Blood și Dexter®: Original Sin (Dexter: Păcat originar), precum și primul sezon din Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea), sunt disponibile acum pentru vizionare pe SkyShowtime.

SkyShowtime este disponibil direct pentru consumatori prin aplicația SkyShowtime pe dispozitive Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG, Samsung Smart TV, precum și pe Amazon Fire TV și Prime Video Channels în piețe selectate. De asemenea, este disponibil prin intermediul site-ului www.skyshowtime.com.