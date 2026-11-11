Premieră. Ucrainenii au capturat primul prizonier de război indonezian

Armata din Ucraina a capturat primul său prizonier de război indonezian. Este un bărbat în vârstă de 49 de ani care ar fi fost păcălit să se alăture armatei ruse și trimis să lupte în regiunea Zaporojie așa cum a anunțat proiectul guvernamental ucrainean „Vreau să trăiesc” (I Want to Live).

Bărbatul, identificat drept Sukamto Ayok este din orașul Blitar, insula Java, Indonezia. Se pare că a fost convins de un fost coleg de școală, în luna mai a anului 2026, să accepte un loc de muncă în construcții, în Rusia, potrivit reprezentanților proiectului.

Ayok a sosit la Moscova pe 22 iulie, unde a semnat ceea ce credea a fi un contract de muncă în construcții, valabil un an. În realitate, el semnase un acord cu Ministerul rus al Apărării și fusese repartizat într-o brigadă a Rusiei.

Ucrainenii au mai spus că Ayok a aflat că a fost înrolat în armată abia pe 30 iulie, în timp ce era transportat spre Donețk, teritoriu aflat sub ocupație rusă. Ayok și un alt cetățean indonezian au încercat să evadeze, dar au fost prinși. Ulterior, rușii i-au tatuat un număr de identificare pe piept.

Conform reprezentanților „Vreau să trăiesc”, Ayok nu a beneficiat de nicio pregătire militară înainte de a fi trimis să participe la un asalt în regiunea Zaporojie. Unitatea sa a fost vizată de un atac cu drone ucrainene, după care indonezianul a rătăcit timp de câteva zile, până când a ajuns la pozițiile ucrainene și a fost luat prizonier.

În luna octombrie, oficiali ucraineni s-au întâlnit cu ambasadorul Indoneziei în Ucraina, Arief Basalamah, și și-au exprimat disponibilitatea de a permite o vizită consulară pentru Ayok.

Sute de indonezieni s-ar afla în armata rusă

Informațiile despre indonezian nu au putut fi confirmate din surse independente. Capturarea lui s-a produs pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Indonezia cu privire la recrutarea cetățenilor indonezieni în armata rusă. Proiectul „Vreau să trăiesc” estimează că Rusia a recrutat cel puțin 292 de cetățeni indonezieni în armata sa. Dintre aceștia, 283 au fost recrutați în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu mai puțin de 10 în cei trei ani precedenți, potrivit publicației The Guardian.

La începutul lunii noiembrie, Jakarta a cerut Moscovei să împiedice recrutarea cetățenilor indonezieni în armata rusă, în urma informațiilor privind decesul unui cetățean indonezian care lupta de partea Rusiei.

De asemenea, poliția indoneziană a anunțat descoperirea unei rețele suspectate de trafic de persoane, care promova locuri de muncă civile bine plătite în Rusia prin intermediul rețelelor de socializare și al aplicațiilor de mesagerie. După ce ajungeau la destinație, unii dintre cei recrutați erau direcționați către serviciul militar.

Rușii recrutează străini pe bandă rulantă

Rusia a recrutat cetățeni străini pentru a-și suplimenta efectivele în Ucraina, încercând în același timp să evite o mobilizare în masă pe plan intern. Eforturile de recrutare vizează regiuni din Asia, Africa și America Latină, inclusiv India, Nepal, Kenya și Cuba. Unii dintre cei recrutați sunt atrași prin promisiuni false privind angajarea în sectorul civil.

Proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc” („I Want to Live”), lansat în septembrie 2022, facilitează predarea militarilor ruși și a cetățenilor străini care servesc în armata rusă către forțele ucrainene.